"No me importa si arruina mi carrera", Demi Lovato responde críticas canción contra Donald Trump Acaba de romper su compromiso con Max Ehrich, quien dijo que se había enterado por la prensa, y ahora la artista se defiende de los comentarios que le acusan de inmiscuirse en la política. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Demi Lovato es una artista que ha estado rodeada de mucha polémica, aunque a sus fieles fanáticos parece no importarles. El último revuelo alrededor de esta estrella fue la ruptura de su reciente compromiso con su novio, el actor Max Ehrich, quien después de entregarle el anillo aseguró que él se había enterado de ya no eran pareja por la prensa. "Debería estar durmiendo, pero la vida puede ser dura y extraña y me mantiene despierta a veces", escribió la cantante la noche del pasado dos de octubre en su cuenta de Twitter. Después de asegurar que había estado leyendo todas sus menciones, continúo emocionada: "Su apoyo, literalmente, me ha hecho llorar. Gracias por tanto chicos, estoy sumamente agradecida por su amor, los amo", concluyó dirigiéndose a sus fieles seguidores. Image zoom Ahora, el estreno de su nueva canción en plena campaña de las elecciones presidenciales a los Estados Unidos llamada Commander In Chief ha desatado todo tipo de opiniones al respecto. Uno de esos comentarios fue compartido por la misma cantante en sus stories: “Espero que te des cuenta de que las personas que no tengan las mismas convicciones políticas sientan ahora que no quieran escuchar más tu música. No puede importarnos menos los posts que compartas de política, pero esta canción va demasiado lejos, especialmente cuando la mayoría de tu familia es republicana”, escribió uno de sus fans. Image zoom IG Demi Lovato “A mí, por ejemplo, me avergüenza ahora mismo ser una Lovática, pero por más difícil que me resulte, no voy a dejar que esta canción cambie mis sentimientos hacia ti, especialmente después de todo lo que me has ayudado. Espero realmente que esta canción no arruine tu carrera”, dijo para terminar su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante no dudo en contestar y lo hizo así: “¿Entiendes que aunque sea una celebridad también tengo derecho a tener mi opinión en cuanto a política también? ¿O te olvidaste que no estamos aquí solo para entretener a la gente durante toda nuestra vida? ¿Que somos ciudadanos del mismo país y además seres humanos con emociones?”, comenzó. Image zoom IG Demi Lovato “La diferencia entre la artista que soy, y la que quieres o esperas que sea, nunca va a suceder, cariño. No me importa si esto arruina mi carrera. El asunto no va de eso. He compuesto una pieza artística que habla de lo que creo, aún con el riesgo de perder fans”, dijo desafiante. “Prefiero la integridad a las ventas, ahora y siempre. Por más que quisiera estar apenada por haberte defraudado, estoy demasiado triste porque tú esperas que yo, una mujer hispana homosexual, calle mis creencias o puntos de vista para satisfacer a mi audiencia o a tu familia”, finalizó.

