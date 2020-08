“No lo voy a perdonar“, advierte Erika Buenfil de un periodista que habló sobre su hijo La actitud de un periodista mexicano ocasionó la furia de Erika Buenfil, quien no pretende olvidar la ofensa y explica las razones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A principios del pasado mes de mayo, Juan José Origel, periodista mexicano, lanzó una serie de críticas contra Erika Buenfil y su participación en TikTok en su programa de televisión; lo cual, no afecta a la actriz porque sabe que está expuesta a críticas. Sin embargo, lo que realmente le molestó fue que él y su co-conductora realizaran una serie de comentarios donde involucraban a su hijo Nicolás. En una entrevista, la actriz estalló contra el comunicador. RELACIONADO: Erika Buenfil habla de lo difícil que fue ser madre soltera Image zoom IG/Erika buenfil “No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga un bistec y no me ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil. Porque es mío y porque soy una chingona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo”, advirtió Buenfil en una entrevista con Fernanda Familiar en su programa de YouTube Talks Home. “Me sigue doliendo porque yo creía que era mi amigo”. Image zoom Erika Buenfil y su hijo Instagram Erika Buenfil La protagonista de la telenovela Amores verdaderos asegura que nadie puede meterse con su primogénito porque lo ha sacado adelante sola y el hacer comentarios sobre su padre biológico, Ernesto Zedillo junior, le parece fuera de lugar cuando todo mundo sabe que no hay relación alguna entre ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mi hijo se llama Nicolás Buenfil, punto. Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora [Martha Figueroa] hablé de él despectivamente”, agregó. “Y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen ni él ni nadie”. Image zoom Juan Jose Origel y Erika Buenfil Victor Chavez/Getty Images (2) Erika Buenfil cortó toda comunicación con Origel y no pretende volver a tener alguna relación con él. Mientras tanto, la actriz continúa triunfando como La reina del TikTok donde ya suma más de ocho millones de seguidores.

