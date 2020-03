¡No imaginas qué regalo quiere Montaner de Camilo por su cumple! ¡El papá de Evaluna consultó con sus seguidores si quieren que Camilo cumpla un reto por su regalo de cumpleaños! ¿Viste el simpático mensaje que Ricardo dejó en sus redes? No es sólo lo que le pide a su yerno... ¡Es cómo lo hace! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Así fue de simpático el mensaje que el cantante Ricardo Montaner dedicó a Camilo el día de su cumpleaños… Según él, ¡su yerno se ofreció a cortarse el bigote! ¿Nos lo creemos? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

“Hoy es tu primer cumpleaños como mi yerno… Te agradezco el sacrificio de ofrecerme cortarte el bigote como muestra de respeto hacia mí, pero creo que debo tener la delicadeza de consultarlo con toda la gente que está viendo esta secuencia de fotos. Mañana leeré sus opiniones y tomaremos juntos la decisión …Feliz cumpleaños mijo”, dijo el cantante al esposo de Evaluna. Image zoom Es muy posible que todo sea una broma de su suegro, con quien mantiene una magnífica relación, pero los comentarios en el post no se hicieron esperar. ¡Que se lo corte!, exclamó más de uno. “Yo digo que no, porque él tiene su personalidad y además a tu hija le gusta así”, le defendió una de sus seguidoras. Camilo, por su parte, publicó este hermoso momento entre yerno y suegro del día de su preciosa boda con Evaluna. “Este abrazo se llama “ME VAS A TENER QUE AGUANTAR PARA SIEMPRE” JAJAJAJAJA”, decía el talentoso intérprete de Por Primera Vez, su nuevo tema en el que canta junto a su ya esposa y que acaban de publicar a un mes justo de su enlace. La pareja se dio el para siempre en una ceremonia encantadora el pasado 8 febrero. La nota sentimental estuvo muy presente, por las lágrimas constantes del emocionado novio y el post que el papá de la novia compartió donde aseguraba que le costó mucho guardar la compostura cuando se dirigía al altar del brazo de su hija. “Te juro que traté, pero se me notaba… Traté de mantener la compostura, de no salir corriendo, de hacerlo más lento y que durara más este momento único e irrepetible… Vas a ser feliz… Vamos a estar todos bien”, decía el emocionado padrino tras el enlace. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡No imaginas qué regalo quiere Montaner de Camilo por su cumple!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.