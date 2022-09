Hacen pausa en grabaciones de la serie The Crown tras muerte de la Reina Isabel II Detienen temporalmente las grabaciones de la popular serie The Crown de Netflix, inspirada en la vida de la Reina Isabel II, tras la muerte de la monarca. ¡Mira lo que dijo su creador! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Harán pausa en la grabación de The Crown tras la muerte de la Reina Isabel II, anunció su creador. La popular serie de Netflix está inspirada en la vida de la monarca inglesa, su historia de amor con el Príncipe Felipe de Edimburgo y las vidas de sus hijos y nietos. "The Crown es una carta de amor a [la reina] y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto", dijo Peter Morgan, creador de la serie a Deadline. "Creo que dejaremos de grabar también por respeto". El director Stephen Daldry le dijo a Deadline que la serie — que estaba grabando su quinta y penúltima temporada— desde el año pasado, ya tenía un plan de acción en caso de la muerte de la monarca de 96 años, quien falleció el 8 de septiembre del 2022. Queen Elizabeth II Credit: Nexflix; Serge Lemoine/Getty Images La serie de Netflix, que debutó en el 2016, también cuenta la historia de amor del ahora Rey Carlos III y la Princesa Diana. Netflix no ha respondido aún a PEOPLE ni ha comentado sobre el futuro de la serie. ¿Saldrá la sexta temporada? La actriz Claire Foy ha ganado tres Emmys por su interpretación de la Reina Isabel en las temporadas uno y dos de la serie. Olivia Colman interpretó a la reina en las temporadas tres y cuatro y también ganó un Emmy por este papel. Imelda Staunton es la actriz que interpretará a la reina en las temporadas 5 y 6, aún por estrenar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Queen Elizabeth II - The Crown - Netflix Credit: Netflix Ya han escogido a los actores que interpretarán a los nietos de la Reina Isabel en la temporada 6. El Príncipe William y Kate Middleton serán interpretados por Meg Bellamy (como Middleton) y los actores Rufus Kampa, de 16 años, y Ed McVey, de 21, como William en diferentes etapas de su vida. Queen Elizabeth II - The Crown - Netflix Credit: Netflix Los fanáticos de la serie The Crown aguardan ansiosos la fecha de estreno de su próxima temporada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hacen pausa en grabaciones de la serie The Crown tras muerte de la Reina Isabel II

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.