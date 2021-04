"No existe otro testamento" de José José, advierte su hija Marysol Sosa El testamento de José José fue abierto en la Ciudad de México; si bien, el cantante tenía otra familia en Estados Unidos, se asegura que no hay otro documento donde se informe el destino de su herencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado lunes, se dio a conocer que se abrió y dio lectura al testamento que José José tenía en México. Como resultado, Anel Noreña, segunda esposa del cantante y madre de sus dos hijos mayores, Marysol y José Joel Sosa, resultó ser la heredera universal y albacea de los bienes. Como el Príncipe de la Canción tenía una tercera esposa, Sara Salazar, con quien concibió a Sarita, se habló de la existencia de otro testamento en Estados Unidos, donde residía. Ahora se despeja la duda. "Se conoció que mi madre, la señora Anel [Noreña], es la heredera universal y albacea del testamento de quien fuera su exesposo, el Príncipe de la Canción, José José", explicó Marysol Sosa en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Según consta, legal y jurídicamente, no existe otro testamento". La hija mayor del intérprete de "La nave del olvido" también expresó su sentir ante la apertura de dicho documento. "Al leer sus palabras, además de encontrarme con lindas sorpresas, lo recordé con mucho amor por todo lo que hermosamente vivimos como familia, y eso, nadie lo puede romper", agregó. Marysol Sosa Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marysol Sosa aprovechó la ocasión para dar algunos detalles del proceso jurídico que tanto ella como su hermano enfrentan en contra de Sarita por los que ellos consideran un misterio alrededor de los últimos meses de vida de José José. "Ha sido un gran avance para nuestra situación legal; sin embargo, sepan aún faltan varios procesos para lograr la justicia total de lo que haya sido la vida de papá en esa última etapa, hasta su partida", concluyó.

