Niurka responde a los rumores sobre el padre de su hijo: ¿Emilio Osorio o Emilio Larios? Muchos aseguran que Emilio Osorio, hijo menor de Niurka Marcos y Juan Osorio, tiene gran parecido con Bobby Larios, lo que sigue desatando rumores sobre su supuesta paternidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El parecido físico que Bobby Larios tiene con Emilio Osorio, hijo menor de Niurka Marcos, está desatando todo tipo de especulaciones sobre la supuesta paternidad del joven. Unos rumores a los que la vedette ha plantado cara y no ha dudado en contestar. Aprovechando la visita de la cubana al programa Siéntese quien pueda (UniMás), el colaborador Lucho Borrego le preguntó por este delicado asunto. "Siempre he oído de la falta de parecido físico que tiene tu hijo menor, Emilio, a tu expareja Juan Osorio. Y siempre se especula que puede ser hijo del que fue tu pareja antes, Bobby Larios. ¿Emilio ha tenido dudas sobre eso? ¿Se ha acercado a ti para preguntarte?", cuestionó el periodista. Emilio Osorio y Niurka Marcos Emilio Osorio y Niurka Marcos | Credit: Mezcalent x 2 A lo que Niurka respondió muy directa: "Qué bueno que me lo preguntaste porque no había tenido ocasión de chismorreárselo a la gente", comenzó diciendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y aseguró que su hijo tiene rasgos de su padre Juan Osorio: "Cuando conocí a Bobby ya Emilio había nacido. Entonces yo creo que el destino es travieso y a veces le da comidita a los buitres. Pero Emilio tiene todo el parecido a Juan, su papá. Tiene rasgos en su sonrisa, sus cejas, y aparte, tiene la belleza de su mamá", añadió con el humor que la caracteriza. "Pero la gente es morbosa y mira si quieren dudar de quién es el papá, qué pena por Juan, porque yo lo amo y lo respeto. Pero yo no tengo ninguna duda de quién es la mamá", finalizó. El propio Bobby Larios también ha reconocido en más de una ocasión que él no es el padre del joven. No obstante, el fuerte rumor no ha cesado a lo largo de los años. ¿A quién creen que se parece más? Juan Osorio, Emilio Osorio y Bobby Larios Juan Osorio, Emilio Osorio y Bobby Larios | Credit: Mezcalent x 3

