Niurka asegura que "no hay punto de comparación" entre su noviazgo con Juan Vidal y el de Daniella Navarro y Nacho Casano La vedette cubana dejó claro en una transmisión en vivo en Instagram que Juan y ella están "muy por encima de tener que competir con otra pareja" por ver si su relación es verdadera o falsa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque ambas historias de amor iniciaron entre las paredes de La casa de los famosos 2, para Niurka Marcos "no hay punto de comparación" entre su noviazgo con Juan Vidal y la relación amorosa que mantienen Daniella Navarro y Nacho Casano. "He visto comentarios de que si Nacho y la gárgola [Daniella], que si Niurka y Juan, que si son verdaderas, que si son falsas… Primero no hay punto de comparación, nosotros somos dos personas adultas con una vida hecha y realizada", dejó claro la polémica vedette cubana en una reciente transmisión en vivo en Instagram con Mari Oremor. La artista de 54 años, quien cuenta con 2 millones de seguidores en la red social Instagram, señaló que Juan y ella están "muy por encima de tener que competir con otra pareja". Juan Vidal Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram Juan Vidal "Si la pareja de Nacho y de esa mujer es cierta solo lo va a decir [el tiempo], ni sus seguidoras que tanto la apoyan que se les olvidó toda la toxicidad de La casa de los famosos de la gárgola, que se les olvidó toda la cantidad de horrores asquerosos que dijo ella de él, la cantidad de ofensas y se les olvidó la cantidad de cosas que también dijo Nacho al lado mío de ella", dijo. Daniella Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Daniella Navarro "Eso está en las redes sociales para la posteridad, eso nadie lo va a poder borrar, ni ellos ni nadie. Entonces si ahora quisieron ellos hacer como que no [pasó nada] y demostrar que son un gran amor de Romeo y Julieta adelante, es tu pedo, eres tú el incoherente o la incoherente, eres tú el que te tragaste tus palabras, eres tú no yo. Porque lo que vivimos Juan y yo dentro de la casa es totalmente coherente con lo que estamos viviendo ahora", comentó. La vedette, quien está planeando irse a vivir muy pronto con el actor dominicano, subrayó que Juan y ella no tienen una relación ni para competir con nadie ni para que el mundo vea que es real. Niurka Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram Niurka SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no voy por la vida contándole a la gente ni presumiendo mi relación ni mi amor con Juan, ni él va tampoco haciéndolo. Pero eso no quiere decir que tampoco tenemos nada que ocultar", aclaró la exhabitante de la casa más famosa de la televisión hispana. "Si tú me preguntas lo hacemos, si voy a una entrevista y me preguntan lo presumo porque lo siento, porque lo vivo, porque soy feliz, porque me encanta, [porque] es lo que estoy viviendo y porque si presumimos, hablamos y nos defendemos de lo malo por qué no vamos a presumir hablar, valorar y halagar lo bueno". Reacciones Las declaraciones de Niurka dieron mucho de qué hablar en las redes sociales. "¿Por qué la gente se sigue metiendo en la relación de Daniella y Nacho?", se preguntó Brenda Zambrano, quien fuera también participante de la segunda edición de La casa de los famosos. "Son adultos, déjenlos ser felices. Si tú no eres feliz no es pedo de ellos". Daniella Navarro Credit: Instagram A lo que Daniella agregó: "Es que una gente feliz y ocupada no jode".

