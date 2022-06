Así celebraron Niurka Marcos y su hija su salida de La casa de los famosos ¿Se ríen de sus detractores? Un video de Niurka Marcos con su hija Romina celebrando la salida de la vedette cubana de La casa de los famosos se ha vuelto viral. ¡Mira por qué! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras Niurka Marcos ser eliminada del reality show La casa de los famosos (Telemundo) un video de la vedette cubana y su hija Romina Marcos ha dado mucho de qué hablar. En Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, la estrella de Aventurera publicó un video con su hija bailando con un poderoso mensaje. "Libre y feliz", dice el video de ambas moviendo sus cuerpos y mostrando su emoción de estar reunidas tras Niurka salir del reality show. "Supérennos… felices dentro y fuera, eso quiere decir que vivimos enfocadas", escribió la llamada 'Mujer Escándalo'. ¿Se ríen de quienes critican a Niurka? Romina Marcos ha sido el gran apoyo de su madre desde que decidió entrar al reality show de Telemundo, junto a otros concursantes como Toni Costa, Laura Bozzo y Osvaldo Ríos. Niurka Marcos y Romina Marcos Credit: Instagram/ Romina Marcos Si bien Niurka Marcos inició un romance dentro de La casa de los famosos con Juan Vidal, al parecer ella está feliz de estar fuera de la competencia, cuyo ganador este año se llevará un premio de 200 mil dólares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Romina Marcos, quien es actriz, publicó en sus Instagram Stories una foto con su madre con el mensaje: "El mundo entero puede estar en tu contra y nunca dejaré de amarte. Yo sé la mujer que eres y el corazón tan grande que tienes".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así celebraron Niurka Marcos y su hija su salida de La casa de los famosos ¿Se ríen de sus detractores?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.