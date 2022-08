Niurka Marcos vuelve a atacar a Cynthia Klitbo: "Alérgica a los hombres" Nuevamente, Niurka Marcos arremete contra Cynthia Klitbo por defender a Juan Vidal, su actual pareja sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A partir de que Niurka Marcos inició una relación sentimental con Juan Vidal, a quien conoció cuando ambos formaron parte del elenco de La casa de los famosos, inició una guerra directa de declaraciones en contra Cynthia Klitbo. La actriz había mantenido un romance con el modelo, pero lo denunció pública y penalmente de maltrato psicológico; además, le pidió dinero prestado que, según mencionó la afectada, no veía intención de que este lo pagara. Al salir del reality, la vedette comenzó con ataques directos en contra la intérprete Isaura Henderson de Arizmendi en la telenovela Mujer de nadie. Lo cual, fue desestimado por la presunta víctima, quien aseguró tener aprecio por la bailarina de origen cubano. Sin embargo, las agresiones verbales continúan por parte de esta última. "Cynthia cayó en un problema de alérgica a los hombres. Es decir, cuando tienes tanto problema con todos los hombres, lo mejor que puedes hacer es ya no tener más ninguno, porque eres alérgica. "Te pones muy loca con los hombres. Entonces, busca otra preferencia sexual y prueba; es lo que le aconsejo a ella", agregó. "No tengo ningún tipo de reparo en decir lo que tenga que decir. Entonces, no se trata de niveles. Está como Ninel Conde; ella quiere agarrar el lugar de Ninel Conde yo le tenga que decir, '¡roncas… como un tren, güey!'". Niurka Marcos y Cynthia Klitbo Niurka Marcos y Cynthia Klitbo | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los ataques también fueron para sus detractores. "Los haters que vayan y chinguen a su madre. Tú sabes que sufren con lo que nosotros estamos gozando. Yo a él no le he dado ni un centavo. No tengo que decirlo, lo hago por él [Juan Vidal]. A mí me vale madres [no me importa] que lo piensen, porque yo sí lo mantendría con lo bueno que está", concluyó. Niurka Marcos ahora presume por todo lo alto su romance con Juan Vidal; mientras Cynthia Klitbo está llevando a cabo las acciones legales mencionadas.

