Expulsan a Emilio Osorio de La casa de los famosos ¡y vetan la entrada de Niurka y su familia! La artista y sus hijos Kiko y Romina, se quedaron fuera sin acceso al plató. Desde la calle, así fue el reencuentro con el quinto finalista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De sobra es conocida la postura de Niurka Marcos con respecto a La casa de los famosos. Desde que ella formara parte del reality, no se ha callado a la hora de dar su opinión y contar las prácticas que, para ella, no son justas en el show. Quizá por eso, y por todo lo que ha seguido diciendo durante el concurso de su hijo Emilio Osorio en la nueva edición, la intérprete cubana fue vetada, junto a sus otros dos hijos, Romina y Kiko, para recibir al joven, quien ha sido el quinto finalista. "Bueno mi gente aquí estamos, en la gasolinera. No nos dejaron entrar. Yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero que invitaran a su hermanito, a todos. Que él sintiera el amor de su familia, pero bueno", expresó la artista en sus historias de Instagram. Niurka y Emilio Niurka y Emilio se reencuentran | Credit: IG/Niurka Marcos A pesar de no poder entrar al plató y tener que esperar en la calle, lo recibieron con el mismo amor y entusiasmo. Niurka y sus hijos dejaron constancia de ello en emotivos videos en las redes sociales. "Aunque no nos quieran adentro, perros. Aquí estamos", dijo Kiko. El joven salió corriendo y abrazó a su madre y hermanos con los ojos empañados. Tenía poco tiempo pues la producción se lo tenía que llevar esa noche hasta el próximo día. Ahí ya sí podría comer con los suyos. El reencuentro en la calle fue una auténtica escena de amor, no importó el lugar, sino las muestras de unión, entrega y cariño de la familia. Un momento que se robó los corazones de los internautas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Niurka como madre es excepcional", "No se me hace justo que no permitieran la entrada a su madre y hermanos", "Al final este resultó ser el encuentro familiar más emotivo", "Qué hermosa familia, cómo se aman", escribieron muchos emocionados con este momento. Aunque no ganó, Emilio quedó en una estupenda quinta posición, se robó los corazones de los espectadores, quienes llegaron a conocerle más y descubrir el carácter noble que siempre destacó su madre.

