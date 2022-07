Niurka Marcos cuenta cómo terminó su relación con Juan Vidal: "Somos personas muy diferentes" Aunque en un principio tanto Niurka Marcos como Juan Vidal aseguraron que su relación seguiría fuera de La casa de los famosos, todo parece indicar que no será así. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que Niurka Marcos y Juan Vidal viviesen un apasionado romance dentro de La casa de los famosos, ambos dejaron abierta la posibilidad de seguir juntos una vez su participación el el show hubiese terminado. Ahora todo parece indicar que no será así. En una entrevista con el programa mexicano Venga la alegría, la actriz comentó que nuevamente está soltera y que no seguirán el romance pese a que se prometieron que se buscarían después de terminar su participación en el reality. Y reveló que consiguió hablar con Juan gracias a una persona de producción del programa y no porque el propio Vidal hubiese contactado con ella al salir del concurso. Niurka Marcos y Juan Vidal Niurka Marcos y Juan Vidal | Credit: Mezcalent "Él dijo dentro de la casa que quería que nos volviésemos a encontrar y por eso yo vine de Mérida, cumpliendo lo que nosotros prometimos dentro", declaró la cubana en un encuentro con la prensa. "Si me pude comunicar con él [Juan Vidal] fue porque mi manager se comunicó con uno de los asistentes de la producción y él el pasó el teléfono. Y ahí lo único que le dije es: 'No quiero hablar contigo'", añadió. A la pregunta de si se había quedado decepcionada porque el actor no la llamó a su salida, la vedette expresó de una forma tajante: "No, sabía que él era así desde dentro de la casa. Y si haces eso en la vida real también, pues no me gusta. Somos personas muy diferentes", sentenció. La bailarina siempre mostró todo su apoyo a Juan, incluso salió en su defensa cuando la ex del actor, Cynthia Klitbo, dio detalles del fin de su relación: "Juan es una persona que tiene mucha frustración porque no ha logrado ser un hombre con la fama y todo lo que ha querido. Si estoy enojada porque además tengo muchos chats, donde el me dice cosas muy fuertes", expresó Cynthia. "Si tu ves a tu pareja que no tiene lana, que tiene una hija, que necesita pagar su renta o algo, y se lo dije 'es préstamo, no es un regalo'. El segundo préstamo va y a la tercera le dije 'no mi vida; si no puedes empezar a pagar lo que te he prestado; no soy un banco. Te quiero mucho, pero la responsabilidad de tu hija es tuya y de tu exmujer'. Eres un adulto y no puedo hacerme cargo de ti", añadió Klitbo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo que Niurka respondió: "Cynthia, yo te aprecio y te respeto mucho como compañera, pero yo creo que es una gran mujer, pero no es bueno ir por la vida hablando mierda de la gente, te ves fea, te ves ardida, te ves como que no te salieron las cosas como tú querías". Tras estos hechos, la bailarina ya habría cerrado la puerta a esta relación. Mientras tanto, Vidal todavía no se ha pronunciado.

