¡Niurka Marcos y Telemundo protagonizan su cara a cara más esperado! Después de su expulsión de La casa de los famosos, la artista cubana se ve las caras con la cadena en un encuentro que promete momentos de tensión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era una de las candidatas más fuertes para ganar La casa de los famosos, pero tras ser nominada el público decidió votar por Niurka Marcos y sacarla del reality de Telemundo. La artista aceptó su expulsión con humildad y lo conversó muy emocionada con Héctor Sandarti y Jimena Gállego tras su llegada a plató. Sin embargo, le faltaron horas una vez acabada la gala para cambiar radicalmente su opinión y su actitud hacia la cadena, producción y equipo del reality. Tras su interacción con su hija Romina y resto de familiares y amigos, la actriz cubana llegó a la conclusión de que su salida de la casa era algo sospechosa. A partir de aquí y durante toda la semana, Niurka decidió no acudir a ningún programa de la cadena considerando injusta su salida del programa. Habló de una campaña de desprestigio contra su persona, junto a otras reflexiones, en una rueda de prensa a los medios. La situación ha dado un giro inesperado y la artista se verá las caras con todos en el plató del show, tal y como ella misma ha anunciado junto al programa y sus conductores. Habrá un cara a cara y Niurka expresará de frente y sin pantallas lo que verdaderamente piensa de todo. Niurka Marcos Credit: Telemundo; Instagram Así lo anunciaba Sandarti en el show este viernes y así mismo lo mostraba ella en sus redes. Mientras recibía la oferta del conductor, el equipo de la también cantante la grababa a ella desde la habitación donde se encontraba. Aunque accedió a ir, su cara no era precisamente la de una persona contenta que haya firmado la pipa de la paz, por el contrario, se mostró seria y con muchas cosas que decir. Recordemos que tras su salida de La casa de los famosos la intérprete aseguró que se había hecho campaña contra ella y que en gran parte por eso estaba fuera del programa. "Creo que fue una estrategia con dolo, con mala intención, con rabia, con coraje, que todavía me estoy preguntando por qué si yo desde que entré al proyecto platicando incluso con ellos les dije que yo me pongo la camiseta. Les prometí darle contenido día con día, tarde, noche, todo el tiempo y como me dijo Francisco, uno de los jefes, 'enfócate' y eso hice: me enfoqué", expresó entonces. Será este lunes en vivo y en directo cuando por fin dará a conocer sin filtros, y a su manera, todo lo que piensa de lo que ha pasado y de su expulsión. Un cara a cara con Telemundo y el equipo del programa, el cual también le dará sus explicaciones en una de las charlas más esperadas. "He vivido cosas muy horribles desde que salí, muy tóxicas... Yo esperaba otra cosa de esta experiencia... El lunes voy a ir a la gala camuflajeada y blindada no vaya a ser que las gárgolas me vayan a llenar de toxicidad", expresó a Héctor durante esta conexión vía online. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mucho más cordial y tranquila, Niurka está decidida a compartir su sentir y todo lo que piensa sobre lo que ha pasado. "Aquí estamos felices de que hayas aceptado esta invitación", le expresó Héctor. "Queremos darte este espacio para hablar de todas esas inquietudes que tienes y que puedas expresar todo lo que quieras decirnos", concluyó el conductor. Una cita imperdible para los seguidores de este reality en la que ambos lados darán las explicaciones necesarias y resolverán las dudas y malentendidos de estos días.

