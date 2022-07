Niurka Marcos impacta al mostrar algo hasta ahora desconocido de su carácter y su vida La artista cubana está siendo el centro de todas las miradas en La casa de los famosos al dar a conocer una parte de su vida de la que muchos eran ajenos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya lo anunció su hijo Emilio Osorio el día en que Niurka Marcos entró en La casa de los famosos. Pero, sobre todo, le pidió que sacara en este reality a la mujer que es en su vida real, en casa, con sus hijos y con su familia. La actriz cubana ha hecho caso a su hijo y ha sorprendido estos días con unos hechos que nunca se hubiera esperado la audiencia. Dos detalles de su parte han hecho que su participación en el reality dé un giro inesperado, pero es algo que lleva mostrando prácticamente desde que arrancó el programa. La sorpresa de los espectadores no se ha hecho esperar al descubrir este lado de Niurka. Niurka Marcos Niurka Marcos en La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos Pasado el ecuador del show, la casa está más enfrentada y dividida que nunca. Las peleas son constantes y el tono de ellas también ha subido. En estos días la también cantante protagonizaba uno de los momentos más fuertes del programa. Su compañera Daniela se atrevió a señalar su aspecto físico asegurando que su pelo, sus ojos y otras partes de su cuerpo eran falsas. Lo hizo cuando la cubana, por su parte, usó ese adjetivo para describirla a ella. Después de los gritos de la venezolana contra su persona y los ataques a su imagen, todos esperaban a la Niurka leona, grotesca y fuera de sí que se ha visto en muchos otros casos. Sin embargo, su reacción fue inesperada. Lo que muchos se esperaban era que perdiera los papeles, se uniese a los gritos y se enfrentara protagonizando un espectáculo. No fue así, Niurka mantuvo las formas, controló la situación a pesar de haber sido insultada y no permitió que el drama la hiciera explotar. Esa actitud la hizo ganar muchos puntos para algunos quienes agradecen que se eviten las faltas de respeto y, especialmente, esas humillaciones entre mujeres por su físico. Hay algo más en lo que la artista ha dejado a su público sin palabras, algo más íntimo y personal. El tiempo en esa casa hace que todo sea más intenso, así que su romance con Juan Vidal empieza a tomar más forma. A pesar de sus discusiones, han sabido encontrar el término medio y se están dejando querer. Lo que ha llamado la atención es la entrega, el amor y el cuidado que Niurka le está poniendo a esta relación que muchos desde fuera están viendo como algo sin futuro. De igual manera, la ex de Juan Osorio no ha tenido reparo en mostrar su lado más romántico y rendirse a los pies de la persona de la que se está enamorando. Los abrazos, las lágrimas y los momentos cariñosos con Juan han calmado esas aguas tan aceleradas de la cubana, quien parece vivir en una burbuja de amor. Eso no quiere decir que la bomba con Daniela y su equipo no vaya a explotar y llegue a sacar sus peores armas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su comportamiento con Laura Bozzo, la que parecía su enemiga de siempre, también ha roto todos los esquemas. Aunque discutan, siempre terminan abrazadas, y Niurka ha desarrollado tal ternura hacia la peruana, que no se ha permitido caer en enfrentamientos escandalosos con ella para captar la atención de las cámaras. De momento se está viendo a una Niurka más humana y entregada a lo que ama y le hace feliz. Y también mucho más controlada en las discusiones. Su forma actoral y a veces algo dramática de decir las cosas ahí sigue, es parte de su naturaleza, pero también lo es la templanza y el autocontrol, algo que pareciese imposible de imaginar en ella.

