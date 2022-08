Las inesperadas declaraciones de Niurka Marcos sobre Juan Vidal que han sorprendido En una reciente entrevista, la cantante y actriz cubana puso sobre la mesa la realidad desconocida de su relación con el actor dominicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su reencuentro fuera de La casa de los famosos con Juan Vidal, Niurka Marcos ha pasado por diferentes etapas en su relación con el actor dominicano. Empezó con un gran enfado al no tener noticias suyas los primeras días de salir del reality y prosiguió con un encuentro mediático de lo más apasionado del que todos fueron testigos. ¿En qué etapa se encuentran ahora mismo los tortolitos? ¿Es todo tan bonito como parece o enfrentan un momento complejo? Ha sido la propia Niurka quien ha aclarado todas las dudas y, además, ha sorprendido con sus declaraciones más explosivas sobre Juan y ella. Niurka Marcos y Juan Vidal Niurka Marcos y Juan Vidal | Credit: Mezcalent Muy seria y profunda, la que fuera una de las aventureras más aplaudidas, abrió su corazón y se confesó como pocas veces había hecho. "Lo que sentimos es animal, como fermonal... Juan es mi ilusión, mi esperanza, Juan es mi sentimiento, es mi sexualidad, mi realización, mi tolerancia, Juan es sinónimo de mi crecimiento, de mi siguiente paso, Juan para mí lo que me gustaría que fuera mi futuro", expresó más sincera y emocionada que nunca al perfil Realities y más de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Unas palabras muy reveladoras que nunca antes había pronunciado con tanto sentimiento y que provocaron la reacción inmediata. "Su sensibilidad muestra la calidad de persona que es", "Me encanta la sinceridad de Niurka", "Muy pocas personas como tú, eres una reina", escribieron tan solo algunos. Aunque Juan y Niurka tienen que responder a sus diferentes responsabilidades profesionales y familiares, siempre que tienen el tiempo libre es para dedicárselo a ellos. Una historia de amor por la que apuestan a lo grande, ya la vista está.

