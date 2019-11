Niurka Marcos le tenía tremenda sorpresa a su hijo Emilio por su cumpleaños Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando su sacaron un pastel en forma de guitarra para celebrar By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos debutó con disco de oro tras vender 30 mil copias de su álbum Emilio. El cantante tuvo una presentación estelar en el Plaza Condesa durante su Perfecto Tour, donde, además celebró su cumpleaños número 17. El joven artista estuvo acompañado de su papá, su mamá y Pablo Montero, quien estuvo encargado de entonar la canción especialmente para él junto a todo el elenco de Soltero con hijas. "Lo conozco desde que nació y ahora verlo crecer en la música es un doble orgullo para mí el reconocerlo", dijo Montero. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Pero seguramente uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando su sacaron un pastel en forma de guitarra para celebrar el cumpleaños. No podía faltar la tradición de meter la cara en el pastel en la primera oportunidad que tuvo. Por su parte, Juan Osorio, también un papá orgulloso dijo que próximamente estaría dedicando más tiempo a la carrera de su hijo. "En cinco años me retiro. Ya tengo lo suficiente para retirarme de la producción de telenovelas. Y me ocuparé de Emilio de tiempo completo y a viajar a fin de disfrutar lo que he logrado y cuidar de su carrera". Emilio interpretó algunos de sus temas como "Si me dices que me quieres", "Amor valiente", "Es por ti y "Labios de miel" ¡Feliz cumple, Emilio! Advertisement

