Esto dice Niurka Marcos sobre la forma de cantar de Ninel Conde Luego de que Ninel Conde estuviera en el centro de la polémica por interpretar un tema de RBD, Niurka Marcos no dudó en externar su opinión al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace algunas semanas, ha existido una na polémica alrededor de Ninel Conde, debido a que en unos de sus espectáculos interpretó el tema "Sálvame", uno de los grandes éxitos de RBD. Su forma de cantar fue muy criticada y la actriz no dudó en defenderse y asegurar que habían truqueado su voz. Dulce María, integrante de la agrupación, salió en su defensa. Ahora, Niurka Marcos, cuya mala relación con El bombón asesino es por todos conocida, no dudó en pronunciarse al respecto. "¡¿Cantas?!", le preguntó la vedette a Conde a través de los medios de comunicación. "Yuri dice que Ninel Conde puede cantar como se le dé la gana porque hoy en día cualquiera canta. Entonces, ella se está refugiando detrás de esa estupidez", advirtió. "Hoy en día cualquiera canta". Respeto a la polémica por la que está atravesando Ana Bárbara luego que José Emilio Fernández Levy, el hijo que crió cuando estuvo casada con José María Fernández El Pirru, diera a conocer que una de las causas de su separación de la cantante es por el maltrato que Ángel Múñoz, pareja sentimental de la intérprete de "Bandido", ha ejercido sobre sus hermanos, Marcos no dudó el salir en defensa de la famosa. Niurka Marcos & Ninel Conde Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero mucho a Ana Bárbara, la conozco muy bien y que creo que es un gran ser humano. Ese tipo de escuincle pendejo [José Emilio Fernández Levy] sale hablando; es lo de hoy. Tienen que existir medios que se presten para eso porque no es noticia, eso es mierda", advirtió. "Como hoy el hate está muy fuerte, la libertad de expresión está muy fuerte, aparecen esos pendejetes, culeros, malos agradecidos de mierda, a tratar de joder a una reina como Ana Bárbara". Niurka Marcos también ha declarado que tiene problemas con su ex Juan Osorio por no haber defendido al hijo de ambos, Emilio, cuando estuvo en el reality La casa de los famosos.

