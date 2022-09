Niurka Marcos ¡se casa con Juan Vidal! Tras algunas semanas de romance, Niurka Marcos y Juan Vidal llegarán al altar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Niurka Marcos formó parte del elenco de La casa de los famosos conoció a Juan Vidal. Durante el reality se dio el flechazo entre ambos actores que continuó tras el término de la emisión. La vedette no ha dudado en gritar su amor a los cuatro vientos y defender a su novio de las críticas a su alrededor; ahora, revela que ambos llegarán al altar ya que se acaban de comprometer en matrimonio de una manera poco convencional. "[Juan Vidal] me regaló una pulsera y se puso su anillo que es, obviamente, a juego con la pulsera; lo hizo en una ceremonia muy bonita en Machu Pichu", explicó Marcos a los medios de comunicación. "Creo que más adelante [tendré un anillo]. Quiero hacerlo diferente". De hecho, Vidal reveló porqué tomó esa decisión. "[Niurka] lo quería hacer diferente; por eso me adelanté e hice este compromiso", confesó. De hecho, la también bailarina mencionó que en algún momento había mostrado interés en formalizar la relación; de hecho, pronto vivirán juntos. De ahí, que el actor decidiera dar el siguiente paso. "Portar nuestros anillos de compromiso, eso le dije un día; al otro día apareció con su detalle y me dejó así [con la boca abierta]; me ganó", mencionó.m"Creo que [un anillo] es algo socialmente impuesto. Hay formas de comprometerte espiritualmente que son más honestas". Niurka Marcos y Juan Vidal Niurka Marcos y Juan Vidal | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quien fuera intérprete de Elena Tejero en la obra Aventurera reveló cómo planea que se lleve a cabo su enlace matrimonial. "A mí me gustaría que fuera en uno de los cenotes del sureste de Yucatán porque el cenote tiene, y todos los mexicanos lo sabemos, que tiene energías especiales", explicó. "Sería bonito". Niurka Marcos tampoco dudó en la posibilidad de hacer un libro de posiciones sexuales al lado de Juan Vidal. "Me recuerdo de anoche. Tenemos una sexualidad muy bonita, muy plena. Sería un buen varo [dinero]", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niurka Marcos ¡se casa con Juan Vidal!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.