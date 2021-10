Niurka Marcos contesta a quienes dicen que su hija Romina es poco femenina Niurka Marcos salió en defensa de su hija Romina Marcos, a quien en los últimos tiempos se la ha criticado por su aspecto físico y maneras de vestir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Romina y Niurka Marcos Romina y Niurka Marcos | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La vedette cubana Niurka Marcos salió en defensa de su hija Romina Marcos, quien en los últimos tiempos ha sido no poco señalada por su aspecto físico y maneras de vestir. "A ella puede ser ahora que la quieran criticar porque le gusta vestirse más libre, más orgánico, más fashion, más de pantalón cadera o blazer", dijo Niurka en el show de radio mexicano Todo para la mujer. "Pero eso no quiere decir que no sea femenina", agregó. Romina en estos momentos está atravesando por lo que alguna vez pasó su madre, quien ha estado a menudo en el ojo del huracán y ha tenido que lidiar con no pocas críticas a sus atuendos, como ella mismo reconoce. "Yo creo que Romi está haciendo ahorita algo parecido, yo lo hice con las transparencias y el estilo de que se me marcaran los pezones y me criticaban por eso en mi época", dijo la vedette. Lo cierto es que la hija de Niurka Marcos se ha dejado ver en los últimos tiempos con un look que podría parecer transgresor, ya que incluyen prendas oversize que no marcan sus curvas. También se rapó el cabello. "No todo el mundo tiene ni cabeza ni cara para aguantar ese corte y usted se ve bella", dijo entonces la protagonista de Aventurera sobre su hija. La joven de 26 años, quien constantemente está enviando mensajes de aceptación del cuerpo a través de su redes sociales, se sometió a una cirugía para remover el implante de senos que se había puesto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no pienso volver a ponerme implantes", afirmó. "Es algo que ya hice y no va conmigo. No estoy en contra de ellos. Mi mamá los tiene y se le ven hermosos".

