Niurka Marcos atraviesa su peor momento en La casa de los famosos La actriz cubana rompió a llorar frente a sus compañeros por un suceso vivido en el reality que ha puesto en peligro su relación especial con Juan Vidal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta ahora, los problemas y las lágrimas habían sido de otros. Niurka Marcos se ha mantenido fuerte y ha sido un pilar para muchos de sus compañeros en La casa de los famosos. La artista cubana acaba de vivir una decepción personal muy grande que le hizo romper a llorar frente a sus más allegados dentro del reality. Su relación con Juan Vidal iba viento en popa hasta que algo ha hecho que todo se venga a pique. La intervención de una tercera persona, Julia, ha hecho, según Niurka, que todo se esfume y la bonita historia que iniciaban se haya roto en mil pedazos. Visiblemente afectada y entre lágrimas, se desahogó con sus compañeros y abrió su corazón de par en par. "Lo que más me duele es que dejen que entre el veneno a nuestro espacio, eso me duele más que dejar de besarle la boca a este. Eso me mata", dijo la actriz frente al propio Juan, quien no levantaba la cabeza para mirarla mientras ella hablaba con los ojos llenos de lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo surgió cuando Niurka le llamó la atención a su 'enamorado' por siempre estar sirviendo a Laura Bozzo. La forma en que le habló no le gustó a él ni a Julia, la otra compañera, quien no dudó en acercarse a él para decirle que esas no eran formas. A partir de ahí el distanciamiento ha sido mayor y la casa está cada vez más dividida en dos bandos. El tiempo encerrados y la tensión que eso representa comienza a hacer mella en los participantes quienes están perdiendo la paciencia. Juan ha dicho que hablará con Niurka cuando se bajen los nervios, por ahora parece que no le está gustando el drama que ella le está poniendo al asunto y prefiere mantener la cabeza fría, en sus propias palabras. ¿Continuarán su romance o será este el punto y final?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niurka Marcos atraviesa su peor momento en La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.