¡Así recibió Juan Vidal a Niurka Marcos en el aeropuerto de Miami! Niurka Marcos y Juan Vidal no la piensan dos veces para compartir sus innumerables muestras de amor con sus seguidores de redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Vidal y Niurka Marcos Juan Vidal y Niurka Marcos | Credit: Mezcalent.com (2) Niurka Marcos y Juan Vidal están viviendo una de las mejores aventuras de su vidas, y no la piensan dos veces para compartir sus innumerables muestras de amor con sus seguidores de redes sociales. El actor dominicano esperó a su actual novia en el aeropuerto internacional de la ciudad de Miami como se recibe a una reina: ¡con flores y mucho amor! En un video donde documentó todo el reencuentro se puede ver sus nervios antes de que apareciera la vedette, quien no paró de abrazarlo y darle besos en cuanto lo vio. "Nuestro reencuentro !! Llegó la muñeca a Miami !! Te amo @niurka.oficial", dijo vidal al compartir el video. Por su parte, Niurka dijo al compartirlo con sus seguidores: "Así me han recibido en Miami", mostrando lo feliz que estaba del reencuentro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes de la pareja han despertado muchos comentarios en redes sociales, donde los usuarios se han mostrado feliz del amor que evidentemente se tienen. "Hermosos disfrútense🔥❤️al máximo!!! 🎉"; "me encantaaaannnnn !!!!! 🔥🔥🔥😍 mucho amorrrrr y pasionnnn"; "qué bonitos ❤️❤️ que viva el amorssss"; "muchas felicidades a ambos, una hermosa pareja 🤍"; "amor genuino, no como otros inventados", dijeron. Niurka Marcos y Juan Vidal Niurka Marcos y Juan Vidal | Credit: Juan Vidal/IG No hay dudas del amor que se tienen estos dos, y Niurka lo ha dicho en más de una ocasión. "Lo que sentimos es animal, como fermonal... Juan es mi ilusión, mi esperanza, Juan es mi sentimiento, es mi sexualidad, mi realización, mi tolerancia, Juan es sinónimo de mi crecimiento, de mi siguiente paso, Juan para mí lo que me gustaría que fuera mi futuro", dijo la cubana al perfil Realities y más de Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así recibió Juan Vidal a Niurka Marcos en el aeropuerto de Miami!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.