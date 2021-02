Close

“Yo sí dejo que me la toque”: Niurka Marcos sobre el video de Vicente Fernández La vedette cubana contó qué hubiera hecho si el Charro de Huentitán le tocara un seno, como el cantante parece haber hecho a fans en videos que han circulado por internet. ¡Su respuesta te dejará con la boca abierta! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de que se hiciera viral un video de Vicente Fernández tocando inapropiadamente a una joven seguidora, la actriz y cantante Niurka Marcos habló del escándalo con su peculiar sentido del humor. En una entrevista en el programa de farándula Sal y pimienta (Univision), la vedette cubana expresó en medio de risas que Fernández es un tierno "rabo verde" y que de ser ella, le hubiera pedido que a cambio le cantara algunos de sus más grandes éxitos. "Es un viejito rabo verde, ¡qué ternura! Yo le diría: '¿Me estás cachondeando una bubi? Invítame por lo menos cuando te vayas a masturbar, nunca he visto a un hombre de más de 80 años masturbándose'", comentó entre carcajadas Marcos, quien es conocida por sus controversiales declaraciones sobre todo tipo de tema. "Yo dejaría que me toque la bubi", agregó. "Viniendo de él con las canciones que canta ¡ay! con lo bello que canta, no, yo sí dejo que me la toque, pero que me cante dos o tres canciones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz cuestionó que la joven hiciera la denuncia tres año después del encuentro con el legendario cantante. "A la que le tocó y le molestó, pues que le llame la atención en ese momento y hubiera sido suficiente, o sea, señor no me toque mi bubi porque me ofende usted y ya no pasa nada. Pero como es una figura pública, obvio lo hacen público y lo entiendo también", manifestó. La joven que hizo la denuncia a través de TikTok dijo recientemente que la foto fue tomada en el 2017 y que no sintió mano del cantante en el seno porque usaba un sujetador con relleno. Agregó que no se percató de lo que pasó hasta que vio las imágenes del video. "Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo", expresó. "No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo".

