Niurka Marcos publica candente video que La casa de los famosos no se atrevió a emitir ¿Qué tipo de imágenes subidas de tono no se atrevió a emitir en televisión en abierto el reality de Telemundo? La propia Niurka Marcos las compartió en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El paso de Niurka Marcos por el reality de Telemundo no dejó indiferente a nadie; y a pesar de ya no estar compitiendo, la bailarina sigue dando numerosos titulares. El 22 de junio, Niurka Marcos fue eliminada de La casa de los famosos aunque llegó a ser considerada una de las favoritas. La vedette era muy querida por el público y muchos reportes aseguran que la audiencia habría caído desde que ella ya no está dentro. Tras su eliminación, muchas son las voces que aseguran que el show de Telemundo podría darle una segunda oportunidad para entrar de nuevo a competir con sus compañeros. Así lo preguntó en sus redes sociales en una encuesta para que los televidentes participasen. No obstante, hasta que este hecho se confirme, la cubana sigue compartiendo material inédito de su paso por el programa que no se pudo ver la televisión en abierto. Por ejemplo, este sensual video junto a Juan Vidal donde se besan apasionadamente y se nota la complicidad entre ellos.

"Está mejor lo que subes y que el público no pudo ver que todo lo que hacen en el canal 24/7",

"Ya estaba esperando este video así completo. Lo vi en el 24/7 esa semana y sufrí mucho por ver que te estaban poniendo en el piso en las galas y de esto no pusieron nada. Ellos mismos se dieron el tiro en el pie, sólo estoy esperando que saquen a Juan pera no ver más ese fraude de programa", reaccionaron sus seguidores más fieles ante las imágenes. Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: Mezcalent Fue la propia artista de 54 años la que contó al salir de la competencia que había tenido una relación íntima con Juan dentro de la casa e incluso le mandó un mensaje de apoyo desde fuera: "Yo también te extraño mi amor. Y te estaré esperando. Sin dudas, nos debemos muchas aventuras", dijo hace tan solo unos días. "Niurka y yo nos conocíamos de antes, para empezar, y se había quedado pendiente desde antes… y aquí se coronó", contó el actor dominicano a sus compañeros sobre su fugaz romance con la vedette. "Ella y yo sí gozamos y podemos gozar afuera", añadió.

