Niurka Marcos se retracta y pide disculpas por lo que dijo de Edith González La actriz y cantante cubana pide perdón a Carmen Salinas por su comportamiento y declaraciones tras la muerte de actriz. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message La semana ha estado bastante agitada para Niurka Marcos que una vez más y sin pelos en la lengua ha vuelto a decir lo que sentía. Todo respetable si en esta ocasión no se tratase de un tema de lo más delicado. La cubana, cuya enemistad con Edith González era pública, reaccionó a unas declaraciones de Carmen Salinas en las que decía que la fallecida actriz había sido la mejor Aventurera de todas. El orgullo de Niurka quedó herido y no se quedó callada. La actriz gritó que la mejor Aventurera había sido, es y será siempre ella, comenzando así una guerra mediática con la creadora del personaje. Sin embargo, el corazón de Niurka es grande y ha querido cerrar este capítulo sin rencillas ni enfados. Era la propia Salinas quien publicaba un mensaje donde aclaraba que todo se había solucionado entre las dos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Gracias Niurka por haberte comunicado conmigo, yo creo en ti, en tu palabra y sé que a veces te dejas llevar por prensa malintencionada, lo mejor es tener comunicación entre nosotras, como lo acabas de hacer. Agradezco tu atención de haberme llamado y explicarme que nunca ofenderías a una persona juzgada por Dios”, comenzaba el mensaje de la también actriz, quien lo concluye con un “Tu madre, Carmen Salinas”. De esta manera todo queda en el pasado y el recuerdo de Edith sigue estando en lo más profundo de nuestros corazones, sin rencillas de ningún tipo. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Niurka Marcos se retracta y pide disculpas por lo que dijo de Edith González

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.