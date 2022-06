Niurka Marcos pone en peligro la comida de sus compañeros de La casa de los famosos Una decisión sorprendente de Niurka Marcos puede tener graves repercusiones para los estómagos del resto de sus compañeros en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Niurka Marcos no deja de generar polémica en La casa de los famosos. Ahora la vedette cubana ha dado de qué hablar luego de rechazar la sexta prueba semanal, algo que puede afectar a cómo se alimentan los concursantes del reality de Telemundo.. La prueba consistía en amarrar a grupos de tres integrantes por 36 horas. Los grupos habían quedado de la siguiente manera: Ivonne, Osvaldo y Daniella; Natalia, Lewis y Rafael; Niurka, Juan e Ignacio y Laura, Tony y Salvador. No obstante, Marcos declinó realizar la prueba. "Imagínate la intimidad, que te quieras echar un pedo y estés amarrado con alguien", dijo. "Esta prueba ya estaba perdida. No hay más. Prefiero sacrificarme que hacerlo". Esta decisión creó insatisfacción entre los demás integrantes del show, ya que el castigo por no superar la prueba es la posible pérdida del presupuesto para comprar alimentos, por lo que los concursantes solo recibirán $600 en lugar de $1,200 la próxima semana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marcos es sin dudas una de las concursantes que más controversias y titulares ha generado todo este tiempo en el show televisivo. Entre otras cosas contó que había tenido relaciones sexuales por primera vez cuando apenas empezaba la adolescencia y que fue con un hombre mayor que ella. "Yo tenía 13 años y él 19, él fue el que me rompió el sisirisco y estuvo muy bien servido todo, todo suavecito, bonito, en un ambiente correcto, como Dios manda, mi primera vez. Enamoradísima", contó. "Ya después me pegó el cuerno, porque los hombres a los 19 años ya les gustan las mujeres de 22-25 porque se los cog*n bien".

