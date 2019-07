La reacción de Niurka Marcos ante la brutal golpiza que sufrió su ex Juan Osorio

Niurka Marcos fue cuestionada sobre la salud de su ex Juan Osorio, quien recientemente fue víctima de asalto y una brutal golpiza en su casa de Mexico. “Imagínate qué desesperación tan enorme. Qué momento tan horrible dentro de la casa, no me quiero imaginar. [Fue] algo horroroso que no se lo deseo a nadie. Pobrecito”, expresó la vedette cubana ante las cámaras del programa de televisión Hoy.

Image zoom Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent via Getty Images; Pedro Gonzalez Castillo/LatinContent via Getty Images

Según contó Marcos, Emiliano, fruto de su relación con Osorio, fue a ver a su padre de inmediato. “[Él] se fue a estar con su papá como debe de ser. A apoyar a su papá”.

Según reportes, cuatro delincuentes armados entraron a la casa del productor en México y le robaron objetos de valor como relojes además de tarjetas de créditos y documentos.

Les pido mucha atención ESTOS son tres de los RATEROS que violaron mi casa. Los tenemos q agarrar estoy seguro de la unión #ElCorazonNucaSeEquivoca pic.twitter.com/D2C3Ln8Gnc — juan osorio ortiz (@osoriojua) July 16, 2019

“Somos familia, le guste a quién le guste y le pese a quién le pese o queramos o no, Juan y yo somos familia, él es el padre de mi hijo y yo soy la madre de su hijo, y con la pena I’m sorry for everybody (lo lamento por todos), lo que le pase por encima de quien sea que tenga que pasar pasó”, dijo Niurka.

El productor de telenovelas publicó en Twitter un video de una entrevista a Televisa Espectáctulos donde cuenta la pesadilla que vivió. En el video se ve como Osorio tiene una grave herida en la cabeza producto de la golpiza que le dieron los asaltantes. El ex de Niurka Marcos denunció el asalto en el Ministerio Público y pide justicia. “El día de hoy entraron en mi casa y obviamente hubo de todo, ya te imaginarás. Violaron mi casa los que son amantes de lo ajeno. Obviamente te amenazan que te van a matar, todo lo que te puede suceder”, señaló.

Aquí otro ángulo de cómo operaron los 4 delincuentes que robaron mi casa y me golpearon…gracias por el apoyo y deseando que los encuentren pic.twitter.com/Ntyi5dQK0n — juan osorio ortiz (@osoriojua) July 16, 2019

“Se llevaron todos mis documentos, identificaciones, tarjetas, fue muy fuerte, un momento muy difícil. Me golpearon en el cuerpo, me patearon, me tiraron, me amagaron con pistola, con un desarmador largo, tengo unos dolores muy fuertes, mis dedos se torcieron, eran cuatro sujetos y uno que estaba afuera con un coche, saquearon la casa, está violada, se llevaron todo como rapiña, las puertas las rompieron”, dijo Osorio, quien afortunadamente sobrevivió el violento suceso.