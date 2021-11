Niurka Marcos olvida sus rencillas y se pronuncia sobre el estado de Carmen Salinas La actriz compartió una emotiva publicación en sus redes al enterarse del grave estado de quien le diera su gran oportunidad en la obra Aventurera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La triste noticia del grave estado de salud de Carmen Salinas ha hecho reaccionar de inmediato y con gran dolor a actores y compañeros del medio que trabajaron con ella o simplemente compartían una bonita amistad. Uno de los mensajes que más ha sorprendido ha sido el de Niurka Marcos, quien vivió una montaña rusa de sentimientos hacia la que fuera su jefa durante su maravilloso trabajo en Aventurera. Aunque la cubana reconoció que entre ellas nunca hubo mal rollo durante el tiempo que trabajaron juntas, fue después cuando tuvieron sus más y sus menos, con reconciliación incluida. El comentario de Carmen sobre que Edith González había sido su mejor aventurera no gustó demasiado a Niurka quien, sin pelos en la lengua, arremetió contra la productora. Sin embargo, todo eso quedó atrás y aunque tuvieron buenos y malos momentos a partir de ahí a nivel mediático, entre ellas siempre reinó el respeto y el cariño por todo lo vivido. Niurka Marcos y Carmen Salinas Credit: Pedro Gonzalez Castillo/LatinContent/Getty Images; Mezcalent.com El derrame cerebral sufrido por Salinas ha hecho que su aventurera cubana reaccionara de inmediato en las redes con una petición a sus casi dos millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Unamos nuestras oraciones para Carmen Salinas", escribió con una preciosa imagen de la primera actriz con un cartel de Niurka. Una imagen vale más que mil palabras. Con esta publicación es evidente que el cariño siempre prevalece y los malos momentos quedan atrás. Las oraciones se multiplican por la salud de Carmen quien sigue en estado de coma y con daños irreversibles provocados por el derrame cerebral. A pesar del difícil pronóstico de los médicos, sus familiares no pierden la esperanzada de que se pueda dar el milagro.

