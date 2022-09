Niurka Marcos responde si es verdad que mantiene a Juan Vidal ¿Será verdad que Niurka Marcos y Juan Vidal están enamorados?, ¿será que la vedette cubana mantiene al actor dominicano? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los comentarios alrededor de la relación de Niurka Marcos y Juan Vidal parecen no terminar. Desde que la pareja salió de la Casa de los famosos y luego anunciara su compromiso, mucho han dado de qué hablar. ¿Será que de verdad están enamorados?, ¿será que la vedette cubana mantiene al actor dominicano? No obstante, ante tantas especulaciones, Niurka ha preferido no quedarse callada. "Mis hijos hasta me dan a mí, y él consciente a su nena que es su pasión y a su mamá. Ahora sí hay una diferencia aquí, que él todavía tiene responsabilidades con su niña y con su mamá, yo no, mi dinero es mío", advirtió cuando los reporteros de El gordo y la flaca (Univision) la abordaron. "Si estoy respondiendo es porque el que calla otorga, entonces yo hago lo que me da la gana, me da la gana de contestarlo, y sobre todo de restregarle en la cara a toda esa gente envidiosa, sobre todo a las mujeres", aseguró. Hace solo unos días Vidal sorprendió a Marcos pidiéndole matrimonio de la manera más original. Cuando estaban de viaje en Machu Picchu, Perú, el actor le regaló una pulsera y se puso un anillo a juego con la prenda. "[Niurka] lo quería hacer diferente; por eso me adelanté e hice este compromiso", confesó Vidal a los medios de comunicación. "Creo que [un anillo] es algo socialmente impuesto. Hay formas de comprometerte espiritualmente que son más honestas". Juan Vidal Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram Juan Vidal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja ya ha soñado mucho con una boda, y hasta tienen planes de cómo desean hacerla. "A mí me gustaría que fuera en uno de los cenotes del sureste de Yucatán porque el cenote tiene, y todos los mexicanos lo sabemos, que tiene energías especiales", dijo Vidal. "Sería bonito".

