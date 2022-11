Niurka Marcos estalla en llanto por Juan Vidal: "Estoy enamorada todavía" Niurka Marcos estalló en llanto al hablar de un tema tan sensible para ella como lo es el de su exnovio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han pasado unos pocos días desde que Niurka Marcos y Juan Vidal anunciaran que ponían fin a la relación que comenzaron hace seis meses, cuando estaban en La casa de los famosos. No obstante, la vedette cubana reconoce que hasta el día de hoy está enamorada del actor dominicano. En una entrevista con Univisión, Marcos estalló en llanto al hablar de un tema tan sensible para ella como lo es el de su ex novio. "Es primera vez que lloro, ni Juan a mí me ha visto llorar, no se lo merece", dijo. Juan Vidal Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram Juan Vidal Según Marcos, la gente debería entender "lo importante que es entregarse aunque tengas miedo, aunque no estés segura". "Nunca me voy a arrepentir. Estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea, yo estoy enamorada todavía de Juan, aunque yo pueda controlar mis sentimientos porque la vida me enseñó, todavía me duele", aseguró. Incluso Marcos confesó que le había pedido a su fallecido padrino que le quitara a Vidal de su mente "porque es algo que se te fue y adoraste", dijo. Niurka Marcos y Juan Vidal Niurka Marcos y Juan Vidal | Credit: Juan Vidal/IG Durante la entrevista, Marcos no dudó en tratar el tema de Cynthia Klitbo, expareja del actor, a quien criticó luego de que esta lo acusara de maltrato. "Yo tenía que vivir mi experiencia, tenía que conocerlo, tenía que ver lo que tenía para mí, no para ti, porque además ellos fueron mejores amigos por 24 años y en tres meses se pelearon como animales. Pues mí me tocó nada más seis meses de relación", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marcos y Vidal pusieron fin a la relación el pasado 1 de noviembre, ya que según la cubana su exnovio era un narcisista. "Juan Vidal tiene un problema de narcisismo grave que va más allá de su físico", sostuvo. "Yo lo amo, pero es un imbécil", dijo. "Juan tiene un problema grave de narcisismo".

