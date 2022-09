¿Por qué llamó Niurka Marcos "hipócrita y venenosa" a Alicia Machado? Niurka Marcos no se mordió la lengua a la hora de hablar de Alicia Machado durante su participación en un programa te televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos fue la invitada especial del nuevo programa de UniMás presentado por Julián Gil, ¡Siéntese quien pueda!, que estrenó hace poco en la cadena. La actriz cubana estuvo durante toda la semana y trató los temas de actualidad del mundo del espectáculo y hasta generó polémica por hablar de forma clara y directa de muchos de los personajes de actualidad. Fue especialmente dura con su compañera Alicia Machado, de quien dijo ser una "hipócrita y venenosa". Niurka Marcos y Alicia Machado Niurka Marcos y Alicia Machado | Credit: Mezcalent x 2 En la de las secciones del programa llamada Se hunde el barco, el conductor Julián Gil le explicó las reglas del juego: "Nosotros somos los capitanes del barco, pero aquí la única que manda es ella (Niurka Marcos). Yo no tengo ni voz ni voto. En el barco van 10 personas, tú, yo y ocho más, pero el barco se va a hundir y vas a tener que elegir a cuatro de ellos para salvar. Y a cuatro hay que tirarlos a los tiburones, porque si no se nos hunde el barco. Solamente te puedes quedar con cuatro", dijo. La primera tripulante que apareció fue Alicia Machado, a lo que la cubana respondió: "Esa que se ahogue. Por venenosa, demasiado fría de su alma, trató mal al fandom, a la raza. No se puede tratar mal a la audiencia y aparte hipócrita y convenenciera". Los seguidores de la actriz dejaron cientos de mensajes por su participación. Algunos de estos fueron: "La reina del rating", "Me encanta Mima, es tan ella", "La amo, mamá Niu", "Amé esto de principio a fin". También tuvo palabras para Cinthia Klitbo y Daniella Navarro: "Vamos a tirar a aquellas dos gárgolas, a Cinthia Klitbo por ardida y a esta (Daniella Navarro) por querer ser yo, eso no se puede, mija". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y hasta para Salvador Zerboni, a quien rescató del juego: "A ese lo voy a dejar que siga viviendo para que siga sufriendo. Ese es idiota, está tan peleado con la humanidad que sufre más vivo que muerto". A día de hoy, Niurka se encuentra feliz junto a su pareja, Juan Vidal, y ambos están viviendo un bonito romance. Al mismo tiempo, la vedette tiene el apoyo de sus seguidores y no deja de realizar proyectos profesionales que la mantienen muy ocupada. ¡Es un buen momento para la artista!

