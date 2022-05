¡Así fue el encuentro más esperado entre Niurka Marcos y Laura Bozzo en La casa de los famosos! Después de que la cubana llamara fea a la conductora y vivir algunos episodios bastante desagradables entre ambas, las dos mujeres por fin se vieron las caras en el nuevo reality de Telemundo, y ¡pasó algo inesperado! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se han dicho de todo menos bonita. Desde el famoso fea de Niurka Marcos a Laura Bozzo, hasta los reproches frente a la cámara y sin filtros de la conductora a la cubana. Ese intercambio de todo menos piropos de la una con la otra todo este tiempo atrás, era lo razón por la que todos los ojos se pondrían en ellas durante su entrada en La casa de los famosos. Y así mismo fue, las cámaras captaron el momentazo que vivieron cuando estuvieron frente a frente, sin otro lente que no fueran sus ojos. ¿Qué se dirían ahora sin un objetivo de por medio? Pues se dijeron, ¡y mucho! El encuentro de ambas participantes fue uno de los puntos más álgidos de este estreno por el inesperado episodio que ambas protagonizaron. Laura Bozzo y Niurka Marcos Laura Bozzo y Niurka Marcos | Credit: La casa de los famosos Como era de imaginar, las dos entradas, tanto la de Niurka como la de Laura fueron triunfales. Mientras la cubana le echó candela a la casa con su forma de moverse y hablar, Laura recurrió al sentido del humor al mencionar su famosa frase televisiva: "¡Que pase las desgraciada!". Minutos después se produciría ese cara a cara que, para sorpresa de muchos, no fue la bomba que todos esperaban, sino mucho mejor. "¡Muñeca no, muñeca!", le dijo gritando Niurka a su compañera quien se encontraba medio escondida en uno de los pasillos de la casa. Ambas terminaron fundiéndose en un enorme abrazo y visiblemente emocionadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque dieron el espectáculo necesario y fue un momento tenso, las dos mujeres pusieron de su parte y empezaron con buen pie. Se sentaron juntas, bromearon y tuvieron la fiesta en paz. Los gritos y malos rollos que muchos esperaban quedaron aparcados en este día de estreno y, por el contrario, ganó la paz y la armonía. Agarradas de la mano, Niurka expresó: "El primer día dame la mano para que la gente sepa que no es forzado... No voy a dejar que te vayas tan rápido, si no, ¿cómo me divierto?", bromeó en uno de los momentos en que fueron captadas juntas. Esto solo acaba de empezar y, visto lo visto, la cosa promete.

