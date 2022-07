¡Niurka Marcos anuncia la noticia más esperada! "Por fin juntos" Después de unos días de distanciamiento y confusión sobre su relación con Juan Vidal, la artista cubana ha comunicado que el amor triunfó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era uno de los momentos más esperados por el público. Y finalmente parece que se dio. Casi 10 días después de su expulsión, Juan Vidal y Niurka Marcos han despejado el nubarrón que existía entre ellos todo este tiempo y ha triunfado el amor. Al menos así lo ha confirmado la propia artista en sus redes donde, junto a un romántico video de ambos, ha anunciado a sus fieles seguidores que pasó lo que tuvo que pasar. "Por fin juntos", escribió enamorada la participante de La casa de los famosos. La cadena de confusiones y malos entendidos todo este tiempo generó un distanciamiento entre ambos, quienes todavía no se habían visto. Eso sumado a que Niurka no pisa los programas del reality, hizo casi imposible un encuentro televisado frente a las cámaras como sí lo hicieron Rafael Nieves y Julia Gamma. Niurka Marcos y Juan Vidal Niurka Marcos y Juan Vidal | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group; Mezcalent.com Los seguidores de la cantante y actriz no han tardado en celebrar con ella este encuentro y les han felicitado por el triunfo de su amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Disfrútense, lo merecen", "Bendiciones para ese amor", "Al fin, el amor siempre triunfa", "Esto explota", "Qué alegría q estén juntos, ámense", le escribieron emocionados con la buena nueva. Aunque la pareja, al momento de esta publicación, no había compartido foto ni video del esperado encuentro, Niurka lo confirmó en esta publicación, a la que sumó la declaración de amor que se hicieron ambos hace días. Ahora, las imágenes más esperadas son la de ambos juntos, felices y tan juguetones como en la casa. Toca esperar un poco más.

