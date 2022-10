Conoce al hijo más desconocido de Niurka Marcos y la noticia que acaba de anunciar Mientras Romina y Emilio han optado por el mundo artístico siguiendo los pasos de sus padres, el tercero y más anónimo no tiene nada que ver con el espectáculo. Se trata de Kiko, su primogénito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos es conocida por muchas cosas, su trabajo, sus alegrías, sus enfados y, especialmente, por el amor hacia sus tres hijos. Mientras Romina y Emilio han seguido sus pasos y se han convertido en dos artistas que ya caminan solos, su primogénito, Kiko Marcos ha optado por otro camino que le ha mantenido en el anonimato. Poco dado a dejarse ver en público, el mayor de los tres hermanos sí tiene sus redes abiertas y, gracias a ello, se ha podido conocer el paso que está a punto de dar en su vida. Un anuncio que su madre ha celebrado a lo grande y con orgullo. Niurka y Kiko Marcos Niurka Marcos y su hijo Kiko | Credit: IG/Kiko Marcos "Sí, sí ¡y siempre sí! Les compartimos este momento único que nos hizo tan felices . Próximamente, ¡bodorriooooo!", escribió hace unos días en su cuenta de Instagram. ¡Kiko se casa con su novia! Un anuncio que Niurka dio a conocer encantada en un mensaje lleno de amor y cariño para los futuros contrayentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchas felicidades a mis hijos Kiko y Kimi, los amo mucho, felicidades también porque han hecho muy bien las cosas y los admiro", les expresó en una publicación la feliz mamá. Parece que son dos los matrimonios que tendrán lugar en la familia, pues la cubana también se comprometió con su amor, Juan Vidal. Para Niurka no hay nada más importante que los suyos, a los que defiende como una leona cuando las circunstancias lo requieren. Lo mismo al revés. Durante su estancia en La casa de los famosos, sus hijos estuvieron al pie del cañón sacando la cara por ella. Kiko, alejado por completo de los focos, es un hombre exitoso, no solo en lo personal, también en su profesión. El joven de 31 años se encarga de crear y diseñar videojuegos, tal y como él mismo ha compartido en sus redes. La familia al completo está eufórica con la futura boda que se viene y que seguro celebrarán a lo grande, como solo los Marcos saben hacer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce al hijo más desconocido de Niurka Marcos y la noticia que acaba de anunciar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.