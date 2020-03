El cambio físico de la hija de Niurka Marcos ¡bajó 18 kilos! A través de sus redes sociales, Romina Marcos publicó una fotografía que muestra cómo ha cambiado su cuerpo tras bajar 18 kilos. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de sus redes sociales, Romina Marcos publicó una fotografía que muestra cómo ha cambiado su cuerpo tras bajar 18 kilos. “Qué orgullo que mi primera foto en calzones en Instagram sea esta. La única diferencia son 18 kilos menos”, escribió la hija de Niurka Marcos en el pie de la foto que compartió en Instagram. La joven aseguró que a pesar de haber perdido una increíble cantidad de peso, sigue siendo la mima de siempre. “Sigo siendo la misma, tratando de conocer el mundo en otra envoltura y amando cada segundo de la vida”. Image zoom Romina Marcos en septiembre de 2019 Romina perdió varios kilos con ayuda de una clínica y aunque en el pasado se mostraba contenta con su cuerpo y su peso, ahora que su físico ha cambiado afirmó sentirse mejor que nunca. “Definitivamente cambiaron mi vida y mi forma de ver el cuidado alimenticio. Ya vamos en la recta final”, apuntó. Tal y como resaltó Romina, el cuidado del cuerpo es fundamental en todas las facetas de nuestra vida. “La mejor decisión que tomé en mi vida fue esta, cuidar mi cuerpo que es mi hogar. Este es un trabajo de todos los días por el resto de mi vida”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su mamá Niurka Marcos apoyó a su hija con un “me gusta” en la publicación. Advertisement

Close Share options

Close View image El cambio físico de la hija de Niurka Marcos ¡bajó 18 kilos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.