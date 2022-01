Niurka Marcos hace confesión sobre su separación de Juan Osorio; "Se convirtió en mi peor enemigo" Tras varios años de su separación, Niurka Marcos dio a conocer algunos detalles sobre lo ocurrido con su exesposo Juan Osorio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Niurka Marcos y su exesposo Juan Osorio ahora mantienen una buena relación y apoyan a Emilio, su hijo en común, no fue así cuando se separaron. De hecho, el matrimonio concluyó en los peores términos. "Cuando desvarías y batallas para equilibrar [Juan Osorio] me enseñó lo malo y después me hizo aprender lo bueno y eso se lo tengo que agradecer. Cuando yo llegue a la vida de Juan él fue mi mentor, después se convirtió en mi peor enemigo. Me hizo conocer las dos caras de la vida que es el coraje, el odio, la impotencia y la vulnerabilidad, la angustia, el miedo", reveló Marcos al programa mexicano de televisión SNSerio (Multimedios). "Me tiró todo el poder de su escritorio, no me trunco la carrera, mi talento es mío porque escenario sin talento no es nada". El tiempo curó los rencores de la vedette en contra del productor de televisión. "Después de que surgió la fiera me dijo un día cuando regrese de amistad con él y que le puse a mi hijo en sus manos, a Emilio, para que le llevara la carrera, me dijo: 'regresa a ser esa personita linda, tierna, dócil con la que yo viví' y le dije: 'no, el monstruo me da mucho de tragar'. Cuando hablo de Juan hablo con respeto porque me enseñó lo bueno y malo", mencionó. Niurka Marcos Juan Osorio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niurka Marcos reconoce que le tuvo cariño a Juan Osorio y reconoce su calidad como persona. "No estuve enamorada, lo quise mucho, lo adoré y lo cobijé, fue mi labor sacarlo adelante y agradecerle que me puso en el escenario. No tienes que estar enamorado para valorar a un ser humano, cobijarlo, admirarlo y respetarlo", concluyó.

