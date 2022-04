Niurka Marcos critica con lengua afilada los tatuajes de Christian Nodal: "Son naquerías" Niurka Marcos habló de los tatuajes de Christian Nodal, a quien había ya advertido de que dejara de dibujarse el cuerpo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos, Christian Nodal Niurka Marcos, Christian Nodal | Credit: Medios y Media/Getty Images; Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Sin pelos en la lengua, como suele hacer, Niurka Marcos habló de los tatuajes de Christian Nodal, a quien ya había advertido que dejara de dibujarse el cuerpo. Ahora que los tatuajes del cantante han sido uno de los temas en medio de su separación de Belinda, la vedette cubana dijo qué pensaba al respecto. Fue durante un encuentro con los medios de prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México que Marcos habló de los tatuajes de Nodal, principalmente los que tiene en el rostro. "Yo le dije que él era una estrella, que no debía tatuarse tanto la cara porque es su fachada", contó Marcos. "Son naquerías diferentes a las mías, la de él sí está muy de la chingada, porque parece un periódico su j*ta", añadió. Niurka Marcos, Christian Nodal Niurka Marcos, Christian Nodal | Credit: Medios y Media/Getty Images; Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Luego de que anunciara su separación de Belinda, muchos seguidores de Nodal se preguntaron qué pasaría con los tatuajes que el joven de 23 años se había hecho en honor a su ahora exnovia, uno de los cuales llevaba su nombre. Luego se supo que el intérprete de regional mexicano había sustituido sus tatuajes por otros diseños, tapando así para siempre el recuerdo de la hispanomexicana en su piel. Christian Nodal Christian Nodal | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como bien conocemos, Nodal es un fan de los tatuajes y no solo le gusta hacérselos, sino que también le encanta tatuar. Hace solo unos días se convirtió en el tatuador de Adamari López, cuando la presentadora boricua lo fue a entrevistar a su habitación en un hotel de Las Vegas, NV, en los días de los Latin American Music Awards, y este le estampó en la piel la letra A acompañada de un corazón, en homenaje a su hija Alaïa.

