Niurka Marcos hace fuertes declaraciones sobre la ruptura de Elizabeth Gutiérrez y William Levy El término de la relación sentimental de Elizabeth Gutiérrez y William Levy ha sido motivo de controversia, y ahora Niurka Marcos se pronuncia con polémicos comentarios al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de enero de 2022, se dio a conocer la separación definitiva de Elizabeth Gutiérrez y William Levy. A partir de entonces, han surgido una serie de especulaciones y opiniones en torno al fin de esta pareja. Son tantos los comentarios al respecto, que hace unos días, la actriz pidió respeto para sus hijos, Christopher Alexander y Kailey Alexandra, quienes han sido muy atacados. Sin embargo, las críticas no solo han sido por parte de los fanáticos, también las celebridades se han pronunciado sobre esta ruptura; una de ellas fue Niurka Marcos. "Para William [Levy] eso no es difícil [ser infiel]", advirtió Marcos a los medios de comunicación. "Elizabeth [Gutiérrez] le ha aguantado tantos cuernos [infidelidades], que uno más no sería nada. Eso es normal, lo sabe todo el mundo. Es a la vista. Eso es información popular". La vedette dejó claro no permite infidelidades; al contrario. "Me ofende tu pregunta [si aceptaría una infidelidad. No tengo maridos, nada más amantes. Yo los uso a ellos, no ellos a mí", enfatizó. Niurka, William Levy y Elizabeth Gutierrez Credit: Mezcalent.com; Jon Kopaloff/FilmMagic (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otros temas también se defendió de las comparaciones que sobre su escultural cuerpo hacen con el de Ninel Conde. La bailarina aseguró que no requiere de productos milagro para mantenerse su figura. ""Es que son cuerpos diferentes, él mío es natural y el de [Ninel Conde] es reproducido", aseguró. "No, yo no uso nada [ningún producto para bajar de peso]", aclaró. "Me ayudo con nada más ejercicios y unas buenas cogidas". Ninel Conde sigue en sus proyectos profesionales y desmintió que formará parte de la bioserie sobre Vicente Fernández que actualmente produce su ex Juan Osorio.

