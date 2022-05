Niurka Marcos revela que ya se "comió" a Osvaldo Ríos y habla de su apasionado romance Niurka Marcos revela en La casa de los famosos que vivió hace años un apasionado romance con Osvaldo Ríos. ¡Y revela qué tipo de amante es el actor puertorriqueño! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos reveló que tuvo un apasionado romance con Osvaldo Ríos. La vedette cubana dejó a muchos boquiabiertos en La casa de los famosos (Telemundo) al revelar que ella y el actor puertorriqueño fueron amantes hace unos años. En medio de una cena con el resto de los concursantes del reality show, Niurka Marcos confesó: "Yo me lo comí a él hace unos cuantos años", señalando a Osvaldo Ríos, que rompe a reír. "¡Salud por eso!", dijo el actor, brindando con champán. "Aclaro: ella es sagitariana, yo soy escorpión, así que informados quedan", presumió Ríos sobre el apasionado romance. Cuando le preguntaron cómo era el galán de la telenovela Kassandra como amante, la cubana dijo sin tapujos: "es tremendo camón". Ríos también habló en el programa de su relación de amor con la cantante Shakira. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Osvaldo Rios y Niurka Marcos Osvaldo Ríos y Niurka Marcos | Credit: Telemundo Eso sí, Niurka dejó claro: "Eso fue hace unas arruguitas menos". ¿Por qué mantuvieron la relación en silencio? "En aquella época como él era muy galán de telenovelas me dijo: 'Mami que nadie se entere'", recuerda Niurka. ¿Revivirá el romance ahora que conviven en La casa de los famosos?

