Niurka Marcos habla de su romance con Juan Vidal ¿se acabó el amor? El romance entre Niurka Marcos y Juan Vidal ha dado mucho de qué hablar, pero ¿han sabido sortear los obstáculos? La vedette confiesa todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Niurka Marcos ingresó a La casa de los famosos, inició un romance con Juan Vidal, uno de sus compañeros del mencionado reality. Tras la salida de la vedette, se pensó que la relación se había quedado dentro del programa; lo cual, parecía confirmarse luego de la actriz quiso reunirse con su colega cuando él fue expulsado y no sucedió. Ahora, se revela toda la verdad. "No lamento para nada haber conocido a Juan porque fue algo demasiado real. Me enojé tanto, tanto, tanto con Juan cuando fui a la Ciudad de México a apoyarlo, a estar a su lado en este momento difícil que sabía se iba a enfrentar y él prefirió no involucrarme y yo estaba tan enojada antes de hablar con él. Le dije hasta de lo que se iba a morir", advirtió Marcos en entrevista con Gustavo Adolfo Infante (YouTube). "Juan y yo habíamos platicamos, ya me había ofrecido una disculpa; había entendido sus razones y esa parte entre nosotros estaba bien". Pese a que lograron resolver ese mal entendido, la relación está en pausa debido a que Vidal debe resolver los conflictos personales y legales que tiene con su expareja sentimental Cynthia Klitbo quien lo señaló de presunto maltrato psicológico; además, de deberle dinero. "La relación es otro tema. [Juan Vidal] debe resolver sus problemas personales a lo que prefirió darle prioridad; lo que me parece correcto", advirtió. Niurka Marcos y Juan Vidal Niurka Marcos y Juan Vidal | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No voy por la vida transmitiendo energía negativa. Cuando uno está en un problema de esa magnitud, la energía es complicada. Entonces, mi vida es muy hermosa, mi mundo es muy limpio de toxicidades; por lo tanto, le doy la razón de que resuelva su vida", continuó. "Él necesita su espacio porque tiene que resolver un problema grave personal. Si él me hubiera elegido para estar junto a él en esta etapa difícil de su vida, yo lo hubiera estado, por eso fui a México, para estar junto a él porque sabía que iba a salir y lo primero con lo que se iba a tropezar era con esa situación". Mientras Juan Vidal resuelve su situación, Niurka Marcos se dedicará a sus proyectos profesionales. Solo el tiempo dirá si está relación continúa.

