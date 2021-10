Niurka Marcos se pronuncia ante la separación de Ninel Conde y su hijo La situación de Ninel Conde con su hijito Emmanuel parece no tener fin. Niurka Marcos habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde los primeros meses de 2020, Ninel Conde no ha podido ver a su hijo menor, Emmanuel, quien continúa con su padre Giovanni Medina. Por ello, la cantante mantiene una batalla legal para recuperar al niño, aunque su situación con los problemas legales de su pareja sentimental Larry Ramos, quien se encuentra prófugo de la justicia, han complicado este proceso. Niurka Marcos habló sobre la separación que la actriz mantiene de su pequeño. "No sé [si el caso se resolverá pronto]. No soy adivina ni soy juez, ni nada de eso", advirtió Marcos a los medios de comunicación. "Pero creo que lo primero que se debió haber evitado era que se lo quitaran". En otros temas, la vedette mostró su felicidad ante el debut de su hija Romina como compositora y cantante con el tema "Me dijeron que no", donde busca que las mujeres se acepten físicamente, hagan de lado los estereotipos y se olviden de las críticas. "Estoy muy contenta y muy orgullosa", confesó. Niurka Marcos & Ninel Conde Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Compuso un gran tema con un mensaje muy hermoso", agregó. "Aparte, le ha ido muy bien en el reality [Inseparables]. Ella [si es vedette] porque canta, baila, actúa y es histriónica, y hasta hace Stand up". Ninel conde y su hijo Credit: Instagram De lo que no quiso hablar fue del conflicto que mantiene con Lyn May, incluso aseguró que solamente es una estrategia de su colega para colgarse de su fama; lo cual, no está dispuesta a permitir. Además de apoyar a sus hijos en sus proyectos profesionales, Niurka Marcos continúa enfocada en sus proyectos profesionales y personales.

