Niurka Marcos habla por primera vez de la experiencia íntima que tuvo con una mujer Niurka Marcos suele ser desinhibida; por ello, no dudó en hacer público lo que vivió con una mujer. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si alguien del medio artístico es conocido por su sinceridad y apertura para hablar de cualquier tema, sin duda, es Niurka Marcos. Pese a ello, nunca había revelado la experiencia íntima que tuvo una mujer; ahora la vedette rompió el silencio sobre esta situación y dio detalles de lo sucedido. RELACIONADO: Niurka enloquece a sus fanáticos con su cambio de look Image zoom Credit: mezcalent “Tuve una experiencia lésbica porque una amiga me chupó la boca. No llegamos a más porque la verdad yo ya estaba muy peda [borracha]. Y dije ‘peda no’”, reveló Marcos en entrevista con Eden Dorantes. “Viví esa experiencia, de que me chupó la boca, y dije yo wow. No será que tenía la cachondería activada". Image zoom Credit: Mezcalent Aunque hizo pública esta situación, prefirió mantener en secreto el nombre de la mujer involucrada por respeto. No quiere ocasionarle ningún tipo de problema. Aclaró que no es actriz, pero “si es del medio” artístico. También reveló que ella “me agarró de sorpresa”. Sin embargo, eso no tuvo importancia para la actriz. "No voy a decir nada, primero porque no se dio y segundo porque le tengo que pedir permiso. Pobrecita, ella no tiene la culpa de que yo sea tan desinhibida”, advirtió. “Viví una experiencia lésbica y no me asustó, ni me desagradó”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niurka Marcos se prepara para celebrar la Navidad con amigos y parientes de Mérida, Yucatán, porque sus hijos, Kiko, Romina y Emilio, estarán con las familias de sus respectivas parejas. El Año Nuevo si estará reunida con sus vástagos, quienes viajarán a dicha ciudad mexicana para compartir juntos al lado de su famosa madre. “Estoy muy orgullosa de mis hijos”, confesó. “De verlos, de lejos, levantar su vuelo, madurar y forjar sus propias vidas”.

