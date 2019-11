Niurka Marcos opina que Geraldine Bazán siente envidia del amor de Gabriel Soto y su nueva pareja Irina Baeva La vedette cubana Niurka Marcos hizo explosivas declaraciones sobre Geraldine Bazán, opinando que la actriz siente envidia del amor de Gabriel Soto por su nueva pareja Irina Baeva. Estas fueron sus palabras. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Niurka Marcos habló sin censura sobre lo que ella piensa sobre la tensa relación entre Geraldine Bazán, su ex Gabriel Soto y la nueva pareja del actor, la actriz Irina Baeva. Soto recientemente publicó unas fotos en redes sociales junto a Irina compartiendo con sus hijas Elissa y Miranda, y Bazán le dirigió unas fuertes palabras a su ex en Instagram, mostrando su descontento. La vedette cubana opinó sobre esto, haciéndole llegar este mensaje a Bazán durante una entrevista en el programa Hoy: "Envidiosa del momento que le está tocando vivir a su marido con otra mujer, búscate otro marido y verás que no vas a tener tiempo ni para pensar ni te vas a fijar en eso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images Niurka Marcos no se detuvo ahí, la también bailarina declaró que Bazán tiene que trabajar en fortalecer su autoestima. "Haz tu vida, quiérete más, es un problema de autoestima baja (…) No te tiene que dar envidia la felicidad ajena, cuando es una pareja que ya terminó su relación involucra un poquito el celo de la parte que se haya quedado enamorada, en este caso con Geraldine. Ella se quedó muy enamorada del papá de sus hijas", añadió. Image zoom Victor Chavez/Getty Images; Mezcalent.com (2) Geraldine Bazán aún no ha reaccionado a estos comentarios de Niurka Marcos. Eso sí, la actriz expresó su sentir sobre Gabriel Soto e Irina Baeva en un reciente post en Instagram que desmiente la teoría de Marcos de que ella sigue enamorada de su ex. "Estoy divorciada hace un año, el motivo múltiples infidelidades por parte de mi entonces esposo. Yo SI fui acosada y burlada con un objetivo en específico por parte de su ahora pareja, eso ya todos lo saben. Además de denunciar este reciente intento por ‘manchar mi imagen'. También quiero DENUNCIAR la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas. Este tema es desgastante para mi, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz lo haré! Ya sea por mis hijas o por mi. Y no señoras, señores calladitas no nos vemos más bonitas. Tengo mucho más que decir, espero no sea necesario hacerlo. Algo más que quiero dejar muy claro, mi interés por el Sr. Gabriel SotoBorja desde hace mucho tiempo es nulo. Que se conserve en salud y bienestar, por el bienestar de mis hijas es mi único deseo para él", compartió Bazán. Advertisement

