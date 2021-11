"Disfruta las consecuencias": Niurka Marcos a Pablo Montero por cantarle a Nicolás Maduro Niurka Marcos opinó del cantante mexicano y si bien no lo defiende, tampoco está en el bando de quienes le critican por actuar en el cumpleaños de Nicolás Maduro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: Medios y Media/Getty Images Pablo Montero no ha dejado de recibir críticas desde que le cantara frente a frente al gobernante venezolano Nicolás Maduro en su cumpleaños, al que le regaló su sombrero de mariachi. En medio de esta polémica, la vedette cubana Niurka Marcos también opinó sobre el cantante mexicano, y si bien no lo defiende, tampoco está en el bando de quienes lo critican. "Disfruta tu lana, si la aceptaste, porque debió haber sido muy buen pago, pero de todas formas ahora disfruta las consecuencias", le dejó saber Marcos a Montero, cuando fue entrevistada a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México para el programa de televisión mexicano Venga la alegría. "Trabajo es trabajo", dijo la cubana. "Venimos de una pandemia, por ejemplo, y hay que joderse". Pablo Montero en el cumpleaños de Nicolás Maduro Pablo Montero en el cumpleaños de Nicolás Maduro | Credit: Nicolás Maduro/Twitter "A lo mejor le pagaron muy buena lana y quién hubiera dicho que no a la buena lana que el señor presidente dio", indicó. "Si la lana que cobró respalda y vale la pena la consecuencia de ser criticado, cuestionado y vetado, pos que con su pan se lo coma", añadió. Montero fue contratado para que el pasado 23 de noviembre cantara en el cumpleaños número 59 de Nicolás Maduro, que ha sido acusado por organismos internacionales de gobernar sin garantías democráticas, ejercer una violenta represión contra sus críticos y haber llevado a la quiebra al país petrolero. Durante el evento, el cantante mexicano entonó "Alma llanera", "Las mañanitas" y "El rey". También le regaló su sombrero. "Nicolás, te regalo este sombrero que es mío, con mucho cariño, y te queda al centavo", le dijo Montero a Maduro. Aunque hasta el momento el cantante no ha confirmado que haya cobrado por su actuación, varias son las personas que han arremetido contra él por haberse llegado al Palacio de Miraflores de Caracas a cantarle al presidente de un país que hoy vive una fuerte crisis económica, política y social. También se dio a conocer que varios de los contratos de trabajo de Montero habían sido cancelados. Pablo Montero Pablo Montero | Credit: Mezcalent "Qué bueno que lo estén castigando porque no hay que apoyar a los dictadores", dijo también a Venga la alegría la actriz Laura Zapata. "Yo creo que tenemos que tomar partido como humanidad con los que sufren y yo creo que Nicolás Maduro es un tirano", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Montero emitió un comunicado en el que defendió su posición como artista. "Con respecto a mi presentación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes durante un evento del presidente Nicolás Maduro, les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad", dijo. "No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Sólo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela".

