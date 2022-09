Niurka Marcos revela que formalizará su relación con Juan Vidal Tras una gran polémica en torno a su romance con Juan Vidal, Niurka Marcos revela que sigue en la relación sentimental con el actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Niurka Marcos formó parte de elenco de La casa de los famosos, conoció a Juan Vidal. Durante el reality se dio un flechazo que, además de polémico, traspasó la pantalla de televisión. Ahora la vedette revela que la relación sentimental va viendo en popa y están listos para dar un paso más serio y comenzarán a vivir juntos en breve. "Salimos [de La casa de los famosos], nos vimos, platicamos de nuestras vidas, prioridades, gustos, de nuestros mundos; hicimos un plan de vida", confesó a los medios de comunicación. "Estuve con mi familia, [Juan] se fue a Miami para ver a su nena. Ya cumplimos con esa parte que es responsabilidad de cualquier ser humano. Y ahora, ha partir de la gira que vamos a ir a hacer a Perú nos juntamos", continuó. "Después nos regresamos a Yucatán para vivir juntos. Es decir, Juan se viene para acá conmigo. Nos van a ver por ahí paseando, en los restaurantes, cenotes, en las playas de Yucatán disfrutando del sureste". Respecto a las polémicas que se han desatado tras el romance y otras actitudes de su parte, la bailarina no les da importancia. De hecho, agradece que ocurran este tipo de cosas porque la ayudan a nivel profesional. "Tiene que existir los celos, la envidia. La envidia, por ejemplo, es para mí es el detonador de mi éxito. Mientras más me envidien estoy muy bien. Mientras más me odien, me critiquen, me detesten más mujer escándalo voy a ser y más voy a cobrar", advirtió. Niurka Marcos y Juan Vidal Niurka Marcos y Juan Vidal | Credit: Clasos/Getty Images; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Niurka Marcos continúa desarrollando su carrera profesional en solitario y también tiene proyectos con su novio Juan Vidal.

