Niurka Marcos revela que terminó con Marko Peña y ya estrena nuevo romance Hace unas semanas, Niurka Marcos gritaba su amor a los cuatro vientos por Marko Peña; ahora, el cantante está en el olvido y la vedette presume a un nuevo novio. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Niurka Marcos presumía por todo lo alto un romance con el cantante Marko Peña, a quien conoció cuando esté la contrató para grabar un video musical. Las muestras de amor estuvieron presentes y la pareja aseguraba que no era un asunto publicitario y estaban muy felices con la relación sentimental. Sin embargo, desde hace unos días, la vedette comenzó a presumir imágenes muy cariñosas con un nuevo hombre, Rey Montaño, un entrenador físico . ¿Qué sucedió? La propia bailarina lo explica todo. "No fue ninguna publicidad. A Marko se le dio lo que él pidió", advirtió Marcos a los medios de comunicación. "Fuimos contratados por él para trabajar en el video, hasta que dijo que ya no quería nada. Concedido. Y cuando me dijo 'que te aguante otro', [pensé] ¡concedido! Y llamé a Rey [Montaño] de inmediato". La actriz explicó que su nuevo novio "es una persona muy especial para mí desde hace varios años"; además, "somos grandes amigos". Pese a ser muy abierta con temas personales, en esta ocasión Marcos prefirió mantener en secreto cómo lo conoció. "Eso es algo mío y de él. Somos amantes muy queridos los dos", mencionó. Niurka Marcos presenta su sexy Niurkalendario 2021, con fotos dedicadas a todos sus fans, en un bar de la Zona Rosa, en el centro de la capital mexicana. Cada almanaque tendrá un precio de $290 pesos (unos 14 dólares) y $590 (28 dólares) si lo quieren con una dedicatoria personal de la cubana/México, 3 de diciembre 2020. Image zoom Credit: mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a los rumores de diversos conflictos por parte de Montaño, de quien se dice "anda en malos pasos", quien fuera protagonista de la obra Aventurera fue tajante. "No sé; según lo que la gente considere que es malos pasos. Hay personas que son mustias e hipócritas, haciéndose las decentes", enfatizó. De momento, Niurka Marcos continúa con sus proyectos profesionales mientras disfruta de su nuevo amor.

