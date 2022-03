Niurka Marcos estalla contra quienes critican a su hijo por interpretar a Alejandro Fernández en bioserie Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, ha sido presa de señalamientos al considerar que su trabajo no es el adecuado interpretando a Alejandro Fernández en la bioserie de su padre Vicente Fernández. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La serie biográfica de Vicente Fernández que producen TelevisaUnivisión, titulada El último rey: El hijo del pueblo, se ha convertido en motivo de controversia por diversas razones. Los derechos de transmisión, la historia y los actores son parte de la polémica. De hecho, Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, ha sido criticado por su interpretación de Alejandro Fernández y lo han tachado de estar en esta emisión solo porque su padre es el productor. Ante ello, la vedette se pronunció en contra de quienes atacan a su vástago. "Emilio está haciendo un trabajo a lado del papá que es un gran maestro, un gran guía y, aparte, tiene gente importante con mucha experiencia que lo está enseñando. Él es como su mamá, un gran alumno", advirtió Marcos a los medios de comunicación. "Las críticas negativas y que no son constructivas, que no aportan nada, y que son críticas desfasadas y ofensivas, molestas, lo único que detonan es el termostato de tu éxito". De acuerdo con la bailarina, los ataques de ese tipo muestran qué hay un avance personal. "Mientras más me envidian, mientras más me tratan de joder, más me elevan, más me catapultan. Entonces eso pasa con todo el mundo. Con mi hijo también, con Romina [mi hija] también. La envidia no es más que el termostato de tu éxito", enfatizó. Emilio Osorio y Niurka Marcos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto al conflicto legal por el que atraviesa la televisora tras la demanda legal interpuesta por la familia Fernández, Niurka Marcos está convencida que saben lo que hacen. "Creo que los ejecutivos de Televisa no se van aventar al ruedo sin estar apuntalados, sin tener cimientos, bases, sin estar protegidos", mencionó. "No los subestimemos porque son lobos viejos de nuestros bosques. Están acostumbradas a esta guerra", agregó. "Saben perfectamente lo que están haciendo. Serían muy pendejos si los subestimaran".

