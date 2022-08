Niurka Marcos estalla en contra de Maryfer Centeno y ésta le responde sin rodeos Niurka Marcos se enfrentó a la famosa grafóloga mexicana Maryfer Centeno, después de que la experta analizase su relación sentimental con Juan Vidal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En recientes declaraciones, la popular grafóloga, Maryfer Centeno, analizó la conducta de Nirka Marcos con su actual pareja, Juan Vidal, y aseguró que su vida íntima no es tan buena como aparentan. Estas declaraciones no sentaron nada bien a la vedette, quien no dudó en contestar de inmediato. La experta aseguró en el programa De primera mano que ambos participantes de La casa de los famosos (Telemundo) sobreactúan, pues ella considera que una pareja que realmente está enamorada no luce de la misma forma que ellos. Además, mencionó que Juan Vidal y Niurka buscan ser los protagonistas pero que su contacto es mínimo. Maryfer Centeno y Niurka Marcos Maryfer Centeno y Niurka Marcos | Credit: Youtube / Mezcalent Tras estos comentarios, la cubana mandó un mensaje de voz a Gustavo Adolfo Infante a la una de la mañana para que se lo mostrara Maryfer, y esto es lo que se puede escuchar en dicho audio: "Dile a tu amiga grafóloga que por qué no viene a analizar las cogidas tan ricas que nos ponemos Juan y yo. También dile a Maryfer para que ella disfrute cómo nos bañamos juntos, cómo comemos juntos. Dile que venga y pase 24 horas con nosotros. Dile que vaya y chin… su pu… madre. Y también invito que le pongas este audio a Maryfer, ¿oíste, papi?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también abogada quiso responder en un tono totalmente diferente al de Marcos y además lo hizo en un video a través de su canal de Youtube. "A ver, ¿a la 1:41 de la mañana estaba viendo chismes?", comenzó diciendo Maryfer. "Hay una frase muy bonita que dice: 'dime lo que presumes y te diré lo que careces', yo no le voy a contestar a Niurka, yo voy remontar a los hechos: uno que dice la evidencia científica cuando una persona le falta sexo anda más irritable, si este dicho de Niurka fuera realmente veras no tendría porque estar irritable, no le importaría lo que esta humilde persona le esta diciendo", respondió Mryfer. Desde que Niurka y Juan se reencontraron se han mostrado muy cariñosos públicamente. Los dos están disfrutando de su relación sin importar lo que los demás piensen de ellos.

