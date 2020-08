Niurka Marcos estalla contra Lorena Herrera y Paty Navidad por sus comentarios sobre el coronavirus La explosiva vedette cubana Niurka Marcos arremete contra Lorena Herrera y Paty Navidad por sus polémicas recomendaciones para combatir la COVID-19. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Niurka Marcos se pronunció con su vehemencia tradicional sobre las declaraciones de Lorena Herrera y Patricia Navidad sobre el coronavirus contrarias a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Luego de que Herrera dijera la semana pasada que el dióxido de cloro podría ser efectivo para curar la COVID-19, la vedette cubana no se quedó callada. “¡Es un veneno!”, declaró Niurka a la prensa mexicana. “¿Cómo te va a caer bien? Imagínate, lo echas en la alfombra y queda blanca”. Image zoom Mezcalent.com; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La explosiva cubana también arremetió contra Navidad, quien desde hace meses sostiene que el el virus es un plan para cambiar el orden mundial. También ha pedido a sus seguidores no seguir las orientaciones oficiales sobre el uso de mascarillas y el confinamiento. Además, ha declarado que una futura vacuna tendría como objetivo implantar un chip en el ser humano. “Solo abre el hocico cuando tengas una prueba para demostrarlo, lo demás son bla bla bla, conversaciones que has escuchado, comentarios que han leído en el internet. No hay certeza de nada. No tienen que ponerte chip en ningún lado, si estás tan embelesado con el celular, que ya ni el celular te tiene localizado”, expresó Marcos. No obstante, halagó a Navidad por volver a acaparar titulares con estos controversiales comentarios sobre el virus y su postura sobre la comunidad transexual. “Es una reina. Esta nota ya la hizo recorrer toda la industria, estuvo bien aunque habló mie…a”, comentó de su excompañera en la telenovela La fea más bella. “¿Porqué van a decir que Paty está loca o que está dañada de sus facultades mentales? Si yo la supero por mucho en las pende….as que digo y todavía no dicen que yo perdí mis facultades mentales. Yo primero tendría que llegar al loquero y después Paty me visita”.

Close Share options

Close View image Niurka Marcos estalla contra Lorena Herrera y Paty Navidad por sus comentarios sobre el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.