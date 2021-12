Niurka Marcos estalla contra autora de libro donde se relaciona a famosos con el crimen organizado Tras la publicación del libro Emma y las otras señoras del narco, donde se mencionan a diversos famosos, Niurka Marcos externó su opinión al respecto y se atacó a Anabel Hernández, la escritora del texto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada se dio a conocer el lanzamiento del libro Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández. En sus páginas, se mencionan a diversos famosos como Ninel Conde, Galilea Montijo, Sergio Mayer, Charly López y Platanito, entre otros, involucrados con el crimen organizado. Algunos han reaccionado ante esta situación y otros han aceptado que tuvieron algún contacto con algún capo de la droga. Ahora, Niurka Marcos ataca a la autora de dicha publicación y defiende a sus colegas. "Esta mujer [Anabel Hernández] que hizo este libro, qué feo que haga un libro para joder a las demás mujeres. Todavía si hubiera sido de otro país que estuvo cerca, pero una mexicana contra otra mexicana", advirtió Marcos en entrevista para Magaly Ortiz TV (YouTube) "¡Qué perra eres! Desgraciada". La vedette asegura que este trabajo periodístico es solamente para lucrar y lastimar a los involucrados. Considera lógico que los implicados nieguen cualquier nexo con capos de la droga, como se menciona en la mencionada publicación. Niurka Marcos Credit: Photo by Clasos/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me gustó cuando me enteré. No voy a decir su nombre porque no le voy a dar ningún tipo de publicidad", enfatizó. "Las personas tienen su límite, tienen miedo de que la diversidad de opiniones las ataquen, critiquen, cierren puertas y las jodas. Y con la intención que ella hizo ese libro es joder y de lucrar jodiendo. Es normal que algunos lo nieguen". En este momento, Niurka Marcos se prepara para celebrar las fiestas navideñas y, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su ex Bobby Larios quien aseguró que al principio su romance fue fingido a causa de Juan Osorio.

