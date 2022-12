Niurka Marcos asegura ser "el amor de la vida de Juan" Osorio De manera contundente, Niurka Marcos habla del amor que hacia ella tiene su exesposo Juan Osorio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Sandra Montoya aseguró que Juan Osorio, con quien mantuvo una relación sentimental, se había enamorado tanto de ella que incluso al mes de romance le pidió matrimonio. De acuerdo con la violinista, el productor decidió declinar la propuesta porque consideró que era muy pronto para tomar una decisión de ese tipo y tan poco tiempo de haber terminado con Niurka Marcos. Ante esta declaración, la vedette reaccionó de manera contundente. "Yo soy el amor de la vida de Juan", advirtió al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). La también actriz dio el respeto que se merece a la actual novia de su exmarido, Eva Daniel. Sin embargo, reiteró que lo que vivieron juntos fue muy intenso y quedará para toda la vida. "Hoy me atrevo a decirlo aunque hoy él esté junto a una pareja maravillosa", aclaró. "Verlo resurgir como el ave fénix después de una gran enfermedad, acompañarlo, juntos al éxito que tuvimos como pareja, a nuestras carreras, que de manera paralela fueron triunfando, apoyarnos el uno al otro". Juan Osorio y Niurka Marcos Credit: Jorge Gonzalez/Eyepix Group/Sipa USA/The Grosby Group; Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niurka Marcos enfatizó que la estrecha relación que mantienen con Juan Osorio seguirá por siempre porque, además de haber limado asperezas del pasado, tienen un hijo en común, Emilio, al que apoyan mutuamente. "Convertirnos en personas maduras y consientes, desprendernos del ego del mundo del espectáculo para ser seres humanos con nuestra gente, tener hijo; criar a nuestros hijos juntos, ´los tuyos, los míos y los nuestros´, eso solo lo vivió conmigo", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niurka Marcos asegura ser "el amor de la vida de Juan" Osorio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.