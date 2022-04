Niurka Marcos acusa de "envidiosa" a Paulina Rubio Paulina Rubio no quedó muy bien parada luego de que Niurka Marcos lanzará una serie de críticas en su contra ¿qué ocasionó esta reacción por parte de la vedette? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer un video de un concierto de la gira Perrísimas que realizan en colaboración Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. Las críticas estuvieron presentes luego de que se notó la poca química que había entre las cantantes. Incluso, hubo quienes aseguraron que La chica dorada ignoró a la rockera durante un tema. Ante ello, Niurka Marcos salió a la defensa de la intérprete de "Eternamente bella" y arremetió en contra de Paulina Rubio. "¿Sabes qué opino? Que el artista verdadero, con talento verdadero, comparte el escenario con humildad, y como Alejandra Guzmán es una gran artista, ella comparte el escenario y fue su intención. Ale canta, Ale interpreta, Ale es una reina y respeta a su público, mucho, mucho, mucho. Lo sé porque la he visto", advirtió Marcos a los medios de comunicación. "Es envidiosa, llegamos a esa conclusión". El comentario de la vedette no quedó ahí y continuó hablando de la calidad artística de la intérprete de "Ni una sola palabra" y consideró que Guzmán debió haberla evidenciado ante el público "que es el que tiene la última palabra". "Le digo al público: 'Vea a esta chiquita bobita, que no canta, que me está haciendo el feo. Estoy aquí por la disquera, porque tengo que cumplir con un contrato, pero lo que tengo que aguantarle", enfatizó. paulina rubio niurka marcos Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Paulina no canta tanto y no es tan talentosa. Lo mismo quiso hacerle a Thalía hace años, ¿verdad?", mencionó. "¡Qué coraje le tengo por hacerle el feo a Ale". Niurka Marcos asegura que la humildad es fundamental en esta profesión.

